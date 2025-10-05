“Partí de cero…”: Cristian Garin revela el gran objetivo en el ATP para cerrar a lo grande el 2025

Cristian Garin (125°) sumó un nuevo título a su vitrina. El tenista nacional se hizo fuerte en su tierra y logró conquistar el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta.

En una final de altas emociones, el “Tanque” logró doblegar a su rival trasandino Facundo Díaz Acosta (265°) y sumó el tercer Challenger del año. Lo que consiguió por los parciales 2-6, 6-3 y 6-3 en dos horas y 20 minutos.

Triunfo que fue celebrado el doble por Garin, quien confesó que en los momentos más importantes logró reencontrarse con su mejor tenis.

“Estoy contentísimo de haber ganado la final. El nivel de los partidos fue muy alto (…) Los primeros días no jugué muy bien siendo sincero. Pero fui de menos a más. Facu jugó muy bien en el primer set. Pero luego le pude dar la vuelta. Las finales son para ganarlas”, enfatizó el chileno tras levantar el título de campeón.

El objetivo de Cristian Garin para 2026

Sin embargo, la temporada de Cristian Garin está lejos de terminar. El tenista nacional confesó que su principal objetivo está a la vuelta de la esquina y es necesario para comenzar de la mejor manera el 2026.

“Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero y ya estoy cerca de los 100. Ahora el objetivo es entrar a Australia. Sé que estoy cerca. Estoy jugando mejor”, sentenció la raqueta nacional.

Cabe consignar que con este triunfo en Antofagasta, desde este lunes será el 107ª del mundo. Por lo que quedará ad portas de su objetivo y de poder disputar el primer Grand Slam del 2026 que contempla a los primeros 104 jugadores del ranking ATP.

