“Espero volver…”: La frase de Horacio de la Peña que marcó a Cristian Garin para ganar el Challenger de Antofagasta

El tenista nacional superó al argentino Facundo Díaz Acosta por 2-6, 6-3 y 6-3 y ahora quedó cerca de volver a estar entre los 100 mejores del planeta.

Por Felipe Pavez Farías

Cristian Garin (125°) confirmó su buen rendimiento en su tierra natal y se quedó con el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta. El tenista chileno superó en la final al trasandino Facundo Díaz Acosta (265°) y sumó un nuevo título a su vitrina. 

El tenista nacional tuvo un complicado inicio, pero con garra y buen tenis logró remontar el marcador en la arcilla nortina. Así fue como llevó el triunfo por los parciales 2-6, 6-3 y 6-3 en dos horas y 20 minutos.

Triunfo que fue celebrado el doble por Garin por el aguante de su cuerpo técnico en los momentos más difíciles. “Llegaron en un momento muy difícil, me bancaron desde el primer día, me incentivaron a volver a entrenar y a salir adelante. Se lo agradezco”, recalcó emocionado el tenista nacional. 

Garin también mencionó el cariño incondicional de su familia y de los fanáticos, por lo que tuvo que pausar sus palabras por varios minutos ante la emoción del momento. 

Incluso reveló una particular frase de Horacio de la Peña y que definitivamente marcará su rumbo como tenista. “Cuando llegue me recibiste super alegre. Tu me dijiste que te sientes alguien con suerte. Espero volver a decirlo. Hiciste un gran torneo y espero que este torneo siga creciendo”, agradeció el chileno. 

¿Cuál es el nuevo ranking de Cristian Garin?

Con la conquista del Challenger de Antofagasta, el chileno Cristian Garin sumó su tercer torneo de esta categoría en 2025. Ahora el triunfo en el norte del país además le significó el ingreso de 61 puntos en el ranking ATP.

Por lo que todo indica que este lunes subirá 18 puestos y ahora se ubicará como 107ª del planeta tenis. Por lo que será nuevamente el dos de Chile y podrá seguir escalando lugares ya que todavía queda un resto importante de temporada. 

