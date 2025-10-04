Una oportunidad dorada es la que tenía por delante el chileno Cristian Garin (125° del ranking ATP) para meterse en una Final como local, pues se enfrentaba en semifinales del Dove Men+Care Challenger de Antofagasta al verdugo de un compatriota.

El ariqueño tenía al frente al paraguayo Daniel Vallejo (268°), quien dejó en el camino a Tomás Barrios (137°) e impidió el deseo de los hinchas presentes en el AutoClub de la ciudad nortina de ver un “clásico de chilenos”. Con ese condimento se vieron las caras.

Cristian Garin en busca de una nueva final

Si hubo algo interesante dentro del encuentro entre el chileno y el guaraní, eso ocurrió en el primer set. Ambos se quebraron el servicio en dos oportunidades cada uno, lo que obviamente derivó en que llegaran al tie break, en el cual ocurrió lo mismo, aunque fue “Gago” quien aprovechó el error del rival para llevarse el parcial por 7-5.

El desgaste de la manga inicial terminó por pasarle la cuenta a Vallejo. Y si bien se mantuvo la tónica irregular del encuentro, con muchos quiebres de servicio, allí la ventaja la tomó Garin, que lo hizo en cuatro ocasiones contra dos de su rival, y así firmó la victoria con un categórico 6-2.

De esta forma, el ariqueño se mete a su tercera final en torneos Challenger en el presente año, donde en las dos ocasiones anteriores supo coronarse campeón: en Mauthausen (Austria) ante Tomás Barrios, y en Oeiras (Portugal) al vencer al estadounidense Mitchell Krueger.

El rival de Cristian Garin en esta instancia del Dove Men+Care Challenger de Antofagasta será el argentino Facundo Díaz Acosta (265°), quien derrotó al brasileño Joao Lucas Reis da Silva (220°) por 4-6, 6-1 y 6-4.

Cristian Garin a la final del Challenger de Antofagasta (Getty Images)

¿Cuál será su nuevo ranking ATP?

Gracias a su actuación en el Norte Grande, el chileno sube 11 puestos en el escalafón mundial de tenistas para meterse en el 114° puesto con 548 puntos. Si gana este torneo, superará a Nicolás Jarry y quedará como el nuevo número dos de Chile.

¿Cuándo se juega la Final?

La definición por el título del Dove Men+Care Challenger de Antofagasta, entre Cristian Garin y Facundo Díaz Acosta, se disputará este domingo 5 de octubre desde las 12:00 horas en el AutoClub de esta ciudad.

