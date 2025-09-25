Del 29 de septiembre al 5 de octubre, Antofagasta se convertirá en la capital del tenis nacional.

La ciudad volverá a recibir a las raquetas profesionales en el Dove Men+Care Challenger, un torneo que no solo trae nivel internacional, sino que además promete una fuerte presencia chilena en la cancha.

Los chilenos confirmados en el cuadro principal

Hasta ahora, hay tres nombres chilenos asegurados en el cuadro principal. Cristian Garin (124°), Tomás Barrios (133°) y Matías Soto (280°) jugarán sí o sí en el Challenger.

A ellos se sumaría Bastián Malla (1146°), quien tras una pausa en su carrera regresará al circuito con una invitación especial (wild card).

Chilenos también en la qualy

La qualy tampoco se queda atrás. Gracias a bajas de último minuto, Daniel Núñez (802°), Benjamín Torrealba (923°) y Nicolás Villalón (945°) tendrán la chance de disputar la fase clasificatoria y pelear por un lugar en el cuadro principal.

Evento gratuito

El evento será con entrada liberada, abriendo las puertas a toda la comunidad para disfrutar de una semana cargada de tenis sin pagar un peso.