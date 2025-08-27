La carrera de Bastián Malla nunca ha sido lineal. Tras alcanzar el puesto 362° del ranking ATP como su mejor registro, el chileno quedó en el ojo del huracán en 2022 cuando dio positivo por consumo de marihuana.

Ese episodio marcó un antes y un después en su carrera, llevándolo a cumplir una suspensión y a alejarse del circuito.

ver también Zverev sorprende con su sinceridad tras eliminar a Tabilo en el US Open: “No fue un gran partido”

Un regreso frustrado

Malla reapareció en enero de este año con dos semifinales en torneos M15 de Santiago y una participación en la qualy del Chile Open.

Todo apuntaba a un regreso firme, pero un detalle administrativo le jugó en contra: no notificó a la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) su intención de volver al tenis tras haberse retirado formalmente.

Ese descuido prolongó por otros seis meses más su suspensión, obligándolo a frenar nuevamente su retorno.

ver también La puerta trasera de la ATP: El beneficio que pone a Tabilo en un cuadro con Alcaraz y Fritz

Brasil será el punto de partida de Bastián Malla

Con el castigo ya cumplido, Malla tiene fecha para volver oficialmente: lo hará en la qualy del M25 de Cuiabá en Brasil, en la semana del 8 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Será su primer desafío internacional desde que cayó ante Felipe Meligeni en la clasificación del Chile Open. Ahora busca empezar de cero y recuperar terreno tras años de altibajos.