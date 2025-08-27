Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Bastián Malla regresa al circuito tras polémica suspensión que lo alejó nuevamente del tenis

El antofagastino de 28 años está listo para volver a competir después de un castigo que se alargó por errores administrativos.

Por Javiera López Godoy

Bastián Malla
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTBastián Malla

La carrera de Bastián Malla nunca ha sido lineal. Tras alcanzar el puesto 362° del ranking ATP como su mejor registro, el chileno quedó en el ojo del huracán en 2022 cuando dio positivo por consumo de marihuana. 

Ese episodio marcó un antes y un después en su carrera, llevándolo a cumplir una suspensión y a alejarse del circuito.

Zverev sorprende con su sinceridad tras eliminar a Tabilo en el US Open: “No fue un gran partido”

ver también

Zverev sorprende con su sinceridad tras eliminar a Tabilo en el US Open: “No fue un gran partido”

Un regreso frustrado

Malla reapareció en enero de este año con dos semifinales en torneos M15 de Santiago y una participación en la qualy del Chile Open. 

Todo apuntaba a un regreso firme, pero un detalle administrativo le jugó en contra: no notificó a la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) su intención de volver al tenis tras haberse retirado formalmente.

Ese descuido prolongó por otros seis meses más su suspensión, obligándolo a frenar nuevamente su retorno.

La puerta trasera de la ATP: El beneficio que pone a Tabilo en un cuadro con Alcaraz y Fritz

ver también

La puerta trasera de la ATP: El beneficio que pone a Tabilo en un cuadro con Alcaraz y Fritz

Brasil será el punto de partida de Bastián Malla

Con el castigo ya cumplido, Malla tiene fecha para volver oficialmente: lo hará en la qualy del M25 de Cuiabá en Brasil, en la semana del 8 de septiembre. 

Publicidad

Será su primer desafío internacional desde que cayó ante Felipe Meligeni en la clasificación del Chile Open. Ahora busca empezar de cero y recuperar terreno tras años de altibajos.

Lee también
La tajante postura de leyenda de la Juve sobre nuevo sueño de Vidal
Chile

La tajante postura de leyenda de la Juve sobre nuevo sueño de Vidal

El jugador de 37 millones que Pellegrini exige en Betis: “Está a 30 minutos”
Internacional

El jugador de 37 millones que Pellegrini exige en Betis: “Está a 30 minutos”

Champions sin chilenos: Los 36 participantes de esta temporada
ChampionsLeague

Champions sin chilenos: Los 36 participantes de esta temporada

Coke Hevia y el presidente de Independiente: "Desquiciado, viejo..."
U de Chile

Coke Hevia y el presidente de Independiente: "Desquiciado, viejo..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo