Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Siete meses después, Zizou Bergs habla de su agresión a Garin: “Fue un accidente”

Zizou Bergs recordó lo que pasó con Cristian Garin a principios de 2025 y habló sobre venir a Chile algún día.

Por Javiera García L.

Zizou Bergs recordó su polémica con Cristian Garin
© Getty Images/ImagoZizou Bergs recordó su polémica con Cristian Garin

Los chilenos no olvidan el nombre de Zizou Bergs, quien agredió a Cristian Garin cuando se definía la serie entre Chile y Bélgica en la Copa Davis a inicios de este año. La imagen del tenista chileno en el piso sigue siendo recordada en nuestro país.

Es por eso que varios se mantuvieron atentos al partido del belga con Alejandro Tabilo en el inicio del ATP de Tokio, donde Bergs se impuso. Más tarde, el tenista europeo conversó con LUN y se refirió a lo que pasó con Garin.

“No les gusto mucho a los chilenos por todas las cosas que sucedieron, pero no quería herir a nadie. Lo que pasó, pasó. Hice todo con las mejores intenciones. No todo lo que han dicho sobre mí es cierto; traté de hacer lo mejor por mi país y hubo un accidente“, comentó Zizou Bergs.

“Y creo que si algún día voy a Chile, les voy a gustar“, agregó. En esa línea, consultado sobre si alguna vez participaría del ATP de Santiago, el belga contestó: “Quizás, no tengo malas sensaciones“.

Han pasado siete meses desde la polémica de la Copa Davis | Imago

Han pasado siete meses desde la polémica de la Copa Davis | Imago

Cristian Garín no olvida al plomo de Zizou Bergs: “Bien ahueo… por así decirlo”

ver también

Cristian Garín no olvida al plomo de Zizou Bergs: “Bien ahueo… por así decirlo”

Zizou Bergs habla de Garin, Massú y Tabilo

Además, Zizou Bergs habló de su fanatismo por Nicolás Massú. “Me encanta su pasión por su país. Lo que hizo en los Juegos Olímpicos… Fue muy bueno verlo, porque yo también soy un patriota. Y ver a Massú ganar eso para su país es fenomenal. Sé que es un héroe para Chile“, dijo.

Publicidad

Sobre Tabilo, a quien venció en la primera ronda de Tokio, el belga comentó: “Probablemente, él estaba cansado (venía de ganar el ATP de Chengdú). Así que esperé que bajara su nivel un poco. Esa fue mi tarea“.

Lee también
Vuelve el tenis gratuito a Antofagasta: Los chilenos confirmados en el torneo
Tenis

Vuelve el tenis gratuito a Antofagasta: Los chilenos confirmados en el torneo

Más de USD$20 millones: El dinero ATP que acumulan Jarry, Garin y Tabilo
Tenis

Más de USD$20 millones: El dinero ATP que acumulan Jarry, Garin y Tabilo

Garin cae ante el 299° del mundo y se despide del Challenger de Buenos Aires
Tenis

Garin cae ante el 299° del mundo y se despide del Challenger de Buenos Aires

¿Dónde ver ONLINE Chile vs. Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?
Selección Chilena

¿Dónde ver ONLINE Chile vs. Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo