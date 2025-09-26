Los chilenos no olvidan el nombre de Zizou Bergs, quien agredió a Cristian Garin cuando se definía la serie entre Chile y Bélgica en la Copa Davis a inicios de este año. La imagen del tenista chileno en el piso sigue siendo recordada en nuestro país.

Es por eso que varios se mantuvieron atentos al partido del belga con Alejandro Tabilo en el inicio del ATP de Tokio, donde Bergs se impuso. Más tarde, el tenista europeo conversó con LUN y se refirió a lo que pasó con Garin.

“No les gusto mucho a los chilenos por todas las cosas que sucedieron, pero no quería herir a nadie. Lo que pasó, pasó. Hice todo con las mejores intenciones. No todo lo que han dicho sobre mí es cierto; traté de hacer lo mejor por mi país y hubo un accidente“, comentó Zizou Bergs.

“Y creo que si algún día voy a Chile, les voy a gustar“, agregó. En esa línea, consultado sobre si alguna vez participaría del ATP de Santiago, el belga contestó: “Quizás, no tengo malas sensaciones“.

Han pasado siete meses desde la polémica de la Copa Davis | Imago

Zizou Bergs habla de Garin, Massú y Tabilo

Además, Zizou Bergs habló de su fanatismo por Nicolás Massú. “Me encanta su pasión por su país. Lo que hizo en los Juegos Olímpicos… Fue muy bueno verlo, porque yo también soy un patriota. Y ver a Massú ganar eso para su país es fenomenal. Sé que es un héroe para Chile“, dijo.

Sobre Tabilo, a quien venció en la primera ronda de Tokio, el belga comentó: “Probablemente, él estaba cansado (venía de ganar el ATP de Chengdú). Así que esperé que bajara su nivel un poco. Esa fue mi tarea“.