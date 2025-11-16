¡Vuelve a la cancha! Cristian Garín (105°) juega este domingo la gran final del Challenger de Montevideo 2025, esto luego de derrotar en semifinales a la también raqueta nacional, Tomás Barrios, en un trabajado partido por 4-6, 6-4 y 6-1.

De esta forma, ‘Gago’ ahora deberá enfrentar por primera vez al peruano Ignacio Buse (110°), quien viene de vencer al argentino, Román Burruchaga, en la otra semifinal del certamen uruguayo por parciales de 6-2 y 7-5.

Duelo prometedor y que tiene mucho más que el título en juego, porque un triunfo dejaría al ganador del encuentro en puestos de clasificación directa al Australian Open de 2026. Conoce todos los detalles de este importante encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garín vs. Ignacio Buse?

El enfrentamiento entre Cristian Garín e Ignacio Buse se desarrolla este domingo 16 de noviembre a partir de las 17:30 horas de Chile en la cancha central del torneo.

¿Dónde ver Cristian Garín EN VIVO por la final del Challenger de Montevideo?

El enfrentamiento de Cristian Garín e Ignacio Buse no cuenta con transmisión televisiva, pero hay dos posibilidades verlo EN VIVO y por streaming. La primera es a través de la plataforma de Disney+ y la otra es completamente GRATIS en el sitio web de la ATP, donde puedes ver sin costo todos los duelos de Challenger en el mundo.

El gran premio que se juega Cristian Garín

El tenista nacional podría recibir un premio doble en caso de ganar este encuentro ante el peruano, Ignacio Buse, ya que además conquistar un nuevo título para su vitrina, lograría ubicarse en el puesto 80 del ranking ATP.

De conseguirlo, “Gago”, hoy en el puesto 105°, superaría a Alejandro Tabilo, que está actualmente en el escalafón número 81 del ranking mundial, y se posicionaría como nuevo número 1 nacional.