La Liga de Primera acapara todas las miradas en nuestro país con el inicio de la Fecha 28, que trae una jornada electrizante que comienza con nada menos que tres partidos en simultáneo.
Pero la acción local no se detiene ahí. También seremos testigos de un duelo crucial en el Estadio Monumental, donde Colo Colo recibirá a Coquimbo por las semifinales de la Primera División Femenina, un encuentro que promete alta intensidad.
En el panorama internacional, la actividad es igualmente imperdible. Habrá acción vibrante en las principales ligas europeas, destacando los partidos en España, Alemania, Inglaterra y Francia.
Conoce a continuación todos los detalles de estos y muchos más partidos que marcarán el regreso del fútbol este fin de semana.
Partidos de fútbol hoy viernes 21 de noviembre: Horario y dónde ver
Liga de Primera
- 20:00 horas – Deportes Iquique vs. Cobresal. Transmiten HBO Max, TNT Sports.
- 20:00 horas – Audax Italiano vs. Everton VM. Transmiten HBO Max, TNT.
- 20:00 horas – Deportes Limache vs. Unión Española. Transmiten HBO Max, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium, Mega 2, MegaGO.
Primera División Femenina Chile – Semifinal vuelta
- 18:30 horas – Colo Colo vs. Coquimbo Unido. Transmite Youtube de Colo Colo.
La Liga de España
- 17:00 horas – Valencia CF vs. Levante. Transmite DGO, DSPORTS+ Plus (613/1613), Amazon Prime Video.
Bundesliga de Alemania
- 16:30 horas – Mainz 05 vs. Hoffenheim. Transmite Disney+ Premium.
Championship de Inglaterra
- 17:00 horas – Preston North End vs. Blackburn Rovers. Transmite Disney+ Premium, ESPN 5.
Copa de Portugal
- 17:30 horas – Atlético CP vs. Benfica. Transmite RTP Internacional.
Ligue 1 de Francia
- 16:45 horas – Nice vs. Olympique de Marseille. Transmiten Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Bundesliga, 2° división de Alemania
- 14:30 horas – Hertha Berlin vs. Eintracht Braunschweig. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – VfL Bochum vs. Dynamo Dresden. Transmite Disney+ Premium.
A-League de Australia
- 05:35 horas – Adelaide United vs. Melbourne City. Transmite A-Leagues YouTube.
Bundesliga Femenina de Alemania
- 14:30 horas – Union Berlin Frauen vs. Hamburger SV Frauen. Transmite OneFootball PPV.
Championnat National (Francia)
- 15:30 horas – Sochaux vs. Dijon. Transmite FIFA+.
- 15:30 horas – Valenciennes vs. FC Fleury 91. Transmite FIFA+.
- 15:30 horas – Châteauroux vs. FC Versailles 78. Transmite FIFA+.
- 15:30 horas – Caen vs. Bourg en Bresse 01. Transmite FIFA+.
- 15:30 horas – US Orléans vs. Aubagne FC. Transmite FIFA+.
- 15:30 horas – Le Puy Auvergne vs. Quevilly Rouen Métro. Transmite FIFA+.
- 15:30 horas – Paris 13 Atletico vs. Villefranche FC. Transmite FIFA+.
- 15:30 horas – FC Rouen vs. US Concarneau. Transmite FIFA+.
Liga Noruega (Eliteserien)
- 15:00 horas – KFUM Oslo vs. Bodø/Glimt. Transmite OneFootball.
Liga Pro Ecuador
- 18:30 horas – Universidad Católica vs. Libertad FC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 21:00 horas – Deportivo Cuenca vs. El Nacional. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Premier League Ucrania
- 10:30 horas – SK Poltava vs. LNZ Cherkasy. Transmite OneFootball PPV.
Primera B Argentina
- 20:05 horas – Excursionistas vs. Argentino Merlo. Transmite TyC Sports Internacional.
Regionalliga (Alemania)
- 15:00 horas – FSV Frankfurt vs. Sandhausen. Transmite OneFootball PPV.
- 15:00 horas – Eintracht Trier vs. TSV Steinbach. Transmite OneFootball PPV.
- 15:00 horas – TSG Balingen vs. Sonnenhof Grossaspach. Transmite OneFootball PPV.
Serie B Italiana
- 16:30 horas – Catanzaro vs. Pescara. Transmite OneFootball PPV.
Colo Colo y Coquimbo definen a la primera semifinalista de la Liga Femenina de Primera División. (Foto: Colo Colo Femenino)