Agenda futbolera del 19 de noviembre: Primera B, Brasileirao y todo lo que podrás ver este miércoles

Este miércoles 19 de noviembre la agenda de partidos viene recargada de grandes encuentros. Quizás el enfrentamiento más atractivo de la jornada para Chile será el que enfrentará a Santiago Wanderers contra Cobreloa por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, duelo que corona un increíble día de fútbol.
Así es, porque también veremos acción con grandes ligas sudamericanas, entre ellas, Perú, Colombia y Brasil, donde habrán acción con el Santos de Neymar y también con Erick Pulgar en una nueva edición del Clásico más grande de Río y de Brasil, con Flamengo visitando al Fluminense.
Por si fuera poco, también hay Champions League Femenina con el Lyon de Tiane Endler visitando a la Juventus por la Fase de Liga. Conoce todos los detalles de estos partidos, horario, transmisión para Chile mucho y más a continuación.
Agenda de partidos del miércoles 19 de noviembre
Liguilla de Ascenso
- 20:30 horas – Santiago Wanderers vs. Cobreloa. Transmiten HBO Max y TNT Sports.
Champions League Femenina
- 14:45 horas – Wolfsburg Femenino vs. Manchester United Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 14:45 horas – Juventus Femminile vs. Olympique Lyonnais Femenino. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Arsenal Femenino vs. Real Madrid Femenino. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Paris FC Femenino vs. Benfica Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Vålerenga Kvinner vs. St. Pölten Femenino. Transmite Disney+ Premium.
Liga 1 Perú
- 17:00 horas – Atlético Grau vs. Sporting Cristal. Transmite Fanatiz.
Liga Colombiana
- 20:30 horas – Bucaramanga vs. Santa Fe. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 22:30 horas – Junior vs. Medellín. Transmite RCN Nuestra Tele.
2° División de México
- 23:00 horas – Atlético Morelia vs. Irapuato. Transmite Disney+ Premium.
Brasileirao
- 19:30 horas – Palmeiras vs. Vitória. Transmite Fanatiz.
- 21:30 horas – Fluminense vs. Flamengo. Transmite Fanatiz.
- 21:30 horas – Grêmio vs. Vasco da Gama. Transmiten Fanatiz y Globo Internacional.
- 21:30 horas – Santos vs. Mirassol. Transmiten Fanatiz.