La pela por el descenso en la Liga de Primera 2025 está al rojo vivo. Deportes Limache y Unión Española juegan un partido clave en Quillota por evitar perder la categoría, en lo que no exageramos al decir que es una verdadera final en la parte baja.
Mientras los tomateros marchan 14° con 22 puntos, los hispanos son penúltimos con 21 unidades y por ahora estarían acompañando a Deportes Iquique (colista con 18) al fútbol de la Primera B para el 2026.
Por lo mismo, un triunfo, un empate o una derrota marcarán mucho el derrotero de ambos elencos de cara sus dos partidos restantes. Mientras que a Limache la igualdad no le desagrada del todo, Unión está obligada a ganar para salir de una buena vez de la zona roja.
ver también
Limache adelanta la final mundial por el descenso ante Unión Española: “Es un rival directo y hay que…”
¿A qué hora jugarán Deportes Limache vs Unión Española?
Tomateros e hispanos se verán las caras hoy viernes 21 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.
Este partido será transmitido por televisión abierta en la señal de Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.
Además, podrá ser visto en TNT Premium y de manera online por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
ver también
Liga de Primera: los resultados que mandan Deportes Iquique a la B este mismo viernes
En las siguientes señales según tu cableoperador:
- TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
- ZAPPING: 99 (HD)