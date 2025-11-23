Una verdadera final tiene Universidad de Chile este domingo, porque se mide ante uno de sus grandes rivales en la lucha por el Chile 2, O’Higgins de Rancagua.

Universidad Católica ya metió presión en la disputa por el segundo cupo directo para la Copa Libertadores, puesto que le ganó a Palestino y le sacó cuatro puntos a los rancagüinos y seis a los azules.

El duelo entre laicos y celestes en Rancagua es clave y en la antesala al compromiso hubo incidentes, que afectaron a la U.

La U reclama por incidentes en Rancagua

Universidad de Chile dio a conocer que se produjeron incidentes en la madrugada del domingo en Rancagua, con hinchas de O’Higgins como protagonistas.

“Informamos que el bus que traslada al plantel de Universidad de Chile fue apedreado durante esta madrugada en el estacionamiento del hotel de concentración, en Rancagua”, contó el elenco estudiantil.

Así quedó el bus de la U. Foto: U. de Chile

“Del mismo modo, entre las 3 y 4 de la madrugada hubo lanzamiento de pirotecnia ruidosa en las afueras del hotel de concentración de la U”, agregaron desde Azul Azul.

En Rancagua se toman como una final el partido con la U, clave en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores.

