Universidad de Chile vive un partido clave para clasificar a la Copa Libertadores al enfrentar a O’Higgins. Parea este encuentro, Gustavo Álvarez ya tiene definida la formación azul.

El Bulla ha tenido una temporada extraña, ya que si bien hizo una buena campaña a nivel internacional, quedó muy lejos de conseguir el título que quedó en manos de Coquimbo Unido. Para no quedarse con las manos vacías, van por el pasaje al torneo de clubes más importante de América.

La formación de U. de Chile

Universidad de Chile está en el 4° lugar de la Liga de Primera con 48 puntos, mientras O’Higgins está en el 3° puesto con 50 unidades. Por ahora, es el Capo de Provincia el último club que se está metiendo en la Copa Libertadores como representante chileno.

El Romántico Viajero no tiene espacio a especular y solo la victoria le sirve en el Estadio El Teniente de Rancagua. Para este duelo, Gustavo Álvarez no podrá contar con la presencia de Franco Calderón, quien ante Limache llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir la respectiva fecha de sanción.

Por lo anterior, quien reemplazará a Calderón en la defensa será Nicolás Ramírez. El central formado en el CDA no ha logrado regularidad en lo que va del 2025, por lo que este partido puede ser muy importante para su continuidad. Israel Poblete también ingresa por Marcelo Díaz.

De acuerdo a La Magia Azul, la U formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

El partido entre Universidad de Chile y O’Higgins será este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas, en Rancagua. Dos de los mejores equipos del torneo se dan cita por un cupo a la Copa Libertadores de América.