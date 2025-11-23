Universidad de Chile y O’Higgins protagonizaron un partido vibrante con final de infarto por la antepenúltima y 28° fecha de la Liga de Primera 2025, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Restando tres fechas para el final del campeonato, fue duelo directo en la lucha por seguir a la caza de Universidad Católica y el Chile 2 a Copa Libertadores. Se vieron las caras el tercero y el cuarto de la tabla.

Y fue triunfo de la U por 0-1, resultado que le permite a los azules mantener las esperanzas de quitarle el segundo lugar de la tabla a la Católica y quedarse con el Chile 2, que da clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Final de O’Higgins vs. U. de Chile: tabla de posiciones