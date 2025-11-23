Universidad de Chile vuelve a la acción contra O’Higgins, en medio de el escándalo y polémica protagonizada por el presidente de Azul Azul. Michael Clark recibió un severo castigo y una multimillonaria multa por parte de la Comisión para el Mercado Financiero.

A Clark le cayó la CMF argumentando chanchullos y triangulaciones para adquirir la propiedad mayoritaria de Azul Azul junto a Sartor. En la previa del duelo, la oposición en la concesionaria disparó contra el criticado directivo en el estadio El Teniente de Rancagua.

“Me parece que las cosas se están empezando a esclarecer… Pero Clark dijo públicamente que no va a renunciar. Está apelando a la presunción de inocencia y va a apelar. Pero en lo que respecta a la reputación, algunos directores consideran que debería renunciar, pero nadie lo puede obligar. Yo creo que él por, el bien de la U, debería renunciar y concentrarse en su defensa”, dijo Daniel Schapira, segundo máximo accionista de la concesionaria y opositor en la mesa.

Por su parte, Andrés Weintraub, director como representante de la casa de estudios de Universidad de Chile, manifestó que “estoy espantado, esto es un escándalo inaceptable. Es muy grave“.

Oposición de Azul Azul en llamas para que se vaya Clark

“He conversado con la rectora (Rosa Devés), ella está hace mucho tiempo preocupada por lo que está pasando, por la falta de transparencia, que ahora se desata con lo que salió de la CMF. Y es más grave de lo que esperábamos“.

“Clark dice que es y va a demostrar su inocencia, pero a mí no me convence. Yo creo que él debiera pensarlo muy bien y dar un paso al costado“, concluye Weintraub.

Por último, Juan Pablo Pavez, representante de los accionistas minoritarios de Azul Azul, declaró efusivo que “las láminas del puzle se están completando… La evidencia es clarísima, me parecen de extrema claridad. ¿Tiene que renunciar Clark? Absolutamente, tiene que irse. Absolutamente, absolutamente“.

Añade que “a mí lo que más me duele es que nos mintieron. Acá hay gente atrás del club, que dijeron que no era, y deben 5 millones de dólares. Esto superó todos los límites, han jugado con la honra. Al ex rector Vivaldi le mandaron una nota con la nómina de los dueños de la U, que está lejos de ser verdadera“, aludiendo claramente a Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. A Ellos se le acusa de llevar los hilos del Chuncho desde las sombras.

“Está claro, lo ha hablado todo el mundo. El mismo periodismo. Hay mucha gente que se me acerca y me comenta quiénes son los verdaderos dueños. Que no abusen más de la U. Y me encanta que la rectora sea participe, debe ser la que más debe estar defraudada. Le fueron a hablar un montón de veces y queda en evidencia que le mintieron“, expone.

Pavez sentencia que “los pasos a seguir son claros, tengo confianza en la justicia. Acá no sólo está lo de la CMF, hay querellas varias que apuntan al tema de la propiedad, que se está investigando. Más tarde que temprano ase sabrá la verdad, que yo creo que la tengo clara. Y ojo, que entre líneas hay un socio de Sartor que dice que la U fue comprada con una triangulación. Clark dice que no va a renunciar, pero nosotros vamos a solicitar formalmente su renuncia“.