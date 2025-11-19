La gravísima sanción de la Comisión para el Mercado Financiero pareciera ser, a esta hora, sólo la punta de un iceberg que le pega fuerte al corazón de Universidad de Chile: la concesionaria Azul Azul.

Michael Clark deberá pagar 2.500 millones de pesos, además que será inhabilitado por 5 años en altos cargos ejecutivos, pese a que dice que todavía la queda apelar y hay otros procesos abiertos.

Pero con el correr de las horas el rompe cabezas se va conformando con nuevas piezas, donde ahora hay un testimonio clave que deja en claro que hubo una “operación triangulada que permitió financiar la compra de Azul Azul”.

Así lo deja saber una investigación del diario La Tercera, donde el protagonista es Óscar Ebel, exdirector de Sartor AGF, quien colaboró con la CMF para destapar los temas que eran seguidos por el tema de Sartor y que le pegan a la U con Michael Clark a la cabeza.

El grupo Sartor fue investigado por la triangulación para la compra de Azul Azul. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Cómo lograron comprar U de Chile?

En el medio citado dejan en claro que fue el “24 de diciembre de 2024 cuando Óscar Ebel, director de Sartor AGF, inició su colaboración con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”.

“En mi calidad de director de Sartor Administradora General de Fondos S.A., tengo conocimiento de hechos graves, eventualmente constitutivos de infracciones a las normas que regulan a las administradoras de fondos“, expresó en primera instancia.

“En el directorio y comités de Sartor AGF se aprobaron, con mi voto favorable, operaciones de inversión en sociedades vinculadas a directores y relacionados, utilizando los fondos aportados por clientes“, puntualiza.

Según destaca el diario, el dato clave que tiene que ver con la triangulación de la compra de Azul Azul se ejecutó de una manera especial: “El 22 de enero de este año, Ebel entregó un completo reporte detallado sobre la operación del fondo Tactical Sport. En su relató indicó que el comité de crédito de Sartor AFIP – administradora de fondos de inversión privados- aprobó el 13 de abril del 2021 la entrega de un crédito por $3.500 millones a Asesorías e Inversiones Sartor, matriz del grupo, para poder adquirir cuotas del FIP Tactical Sport, también administrado por Sartor AFIP, el cual finalmente adquiría el 63% de Azul Azul”.

La compra de Azul Azul también es seguida por las autoridades. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cómo se compró Azul Azul?

En el reporte también quedan huellas de una triangulación que se utilizó para la compra de Azul Azul, la concesionaria de Universidad de Chile, en un movimiento que era investigado hace meses y que ahora detalló La Tercera.

“Según explicó Ebel, ese mismo 13 de abril el comité de Crédito de Sartor AFIP aprobó que el FIP Deuda Privada entregara el financiamiento al FIP Tactical Sport ‘utilizando como intermediario a la sociedad de Inversiones Cerro el Plomo'”.

“Se trata de una operación triangulada: los fondos tiene un origen -el FIP Deuda Privada-, pasan por un intermediario -Inversiones Cerro El Plomo SpA- y llegan a su destinatario -el FIP Tactical Sport-”, precisó.

Esta es la clave para los fondos que se utilizaron en la U: “Dos fondos de inversión administrados por Sartor AGF y un fondo de inversión privado de Sartor AFIP otorgaron financiamiento al FIP Tactical Sport utilizando como intermediario a la sociedad Inversiones Cerro El Plomo SpA“.