¿Llega a final de torneo? Milagrosa recuperación de Assadi maravilla a toda U de Chile

U de Chile se juega su última chance de clasificar a Copa Libertadores este domingo, cuando visiten a O’Higgins, en Rancagua. Ahí, duras bajas sacuden al plantel de Gustavo Álvarez.

Primero, Franco Calderón no estará por suspensión de tarjetas amarillas, mientras la ausencia más dolorosa corre por cuenta de Lucas Assadi. El talento azul pagará su última fecha de castigo por el escupo en el Claro Arena, aunque físicamente tampoco estaba para jugar.

Es que en ese mismo partido en San Carlos de Apoquindo, la figura bullanguera salió de la cancha acusando dolencias. Posteriormente se confirmó una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, donde inicialmente se perdería toda la temporada.

¿Volverá a jugar Assadi este año en la U?

Ya descartado para el partido contra O’Higgins, Lucas Assadi avanza milagrosamente en su recuperación y ya se le vio haciendo fútbol en el CDA junto a sus compañeros.

“Assadi se realizó nuevos exámenes, arrojando resultados positivos, ya que la cicatrización del desgarro ha tenido un avance mejor de lo esperado”, informó el medio Emisora Bullanguera.

Por eso, según la información del citado portal, “no descartan contar con el “10” para la última fecha de U de Chile en la Liga de Primera 2025″. Ahí, la U cerraría su participación jugando ante Deportes Iquique, en el norte.

Previo a dicho compromiso, el elenco de Gustavo Álvarez debe sortear duros rivales como lo son O’Higgins, en Rancagua, y después recibir al flamante campeón del fútbol chileno, Coquimbo.