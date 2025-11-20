Universidad de Chile se prepara para enfrentar a O’Higgins, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, en un duelo clave por la lucha del cupo Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Luego de un fin de semana sin fútbol por las elecciones presidenciales, el cuadro del técnico Gustavo Álvarez ha estado trabajando en conformar su plantel para la visita al estadio El Teniente de Rancagua.

Pero hubo una imagen en las redes sociales de la U que dejó a los hinchas con el corazón en la mano, donde se podía ver a Lucas Assadi en el entrenamiento de la jornada del miércoles en el CDA.

El jugador que sufrió un grave desgarro en el Clásico Universitario poco a poco vuelve con sus compañeros, pero hay una gran pregunta en el pueblo bullanguero: ¿Será suficiente para volver?

Lucas Assadi entrena en el CDA. Foto: U de Chile.

ver también Los hinchas se ilusionan con el regreso de Lucas Assadi: ¿Qué dicen en U de Chile?

¿Cuándo vuelve Lucas Assadi en U de Chile?

Lucas Assadi se recuperar de una grave lesión que, incluso, lo dejó al margen de la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde perdieron con polémica contra Lanús.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, luego de que Universidad de Chile publicó fotografías en Instagram del volante realizando trabajos, que los hinchas ya se ilusionan con su regreso a las canchas.

Para esto, hay que tener consideración que Assadi también carga tres fechas de castigo por los incidentes ante la UC, algo que termina de cumplir este fin de semana contra O’Higgins.

En ese sentido, su posible regreso podría ser en la siguiente fecha en el partidazo contra Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, pero todavía no tiene la luz verde desde el área médica del club.

Publicidad

Publicidad

Mira la fotografía: