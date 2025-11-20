Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La fotografía de Lucas Assadi que deja en llamas a los hinchas de U de Chile

Pese a mostrarse entrenando en la U, el volante todavía se recupera, además que carga la suspensión por los hechos en el Clásico Universitario.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Assadi se lesionó en el Clásico Universitario.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLucas Assadi se lesionó en el Clásico Universitario.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a O’Higgins, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, en un duelo clave por la lucha del cupo Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Luego de un fin de semana sin fútbol por las elecciones presidenciales, el cuadro del técnico Gustavo Álvarez ha estado trabajando en conformar su plantel para la visita al estadio El Teniente de Rancagua.

Pero hubo una imagen en las redes sociales de la U que dejó a los hinchas con el corazón en la mano, donde se podía ver a Lucas Assadi en el entrenamiento de la jornada del miércoles en el CDA.

El jugador que sufrió un grave desgarro en el Clásico Universitario poco a poco vuelve con sus compañeros, pero hay una gran pregunta en el pueblo bullanguero: ¿Será suficiente para volver?

Lucas Assadi entrena en el CDA. Foto: U de Chile.

Lucas Assadi entrena en el CDA. Foto: U de Chile.

Los hinchas se ilusionan con el regreso de Lucas Assadi: ¿Qué dicen en U de Chile?

ver también

Los hinchas se ilusionan con el regreso de Lucas Assadi: ¿Qué dicen en U de Chile?

¿Cuándo vuelve Lucas Assadi en U de Chile?

Lucas Assadi se recuperar de una grave lesión que, incluso, lo dejó al margen de la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde perdieron con polémica contra Lanús.

Publicidad

Por lo mismo, luego de que Universidad de Chile publicó fotografías en Instagram del volante realizando trabajos, que los hinchas ya se ilusionan con su regreso a las canchas.

Para esto, hay que tener consideración que Assadi también carga tres fechas de castigo por los incidentes ante la UC, algo que termina de cumplir este fin de semana contra O’Higgins.

En ese sentido, su posible regreso podría ser en la siguiente fecha en el partidazo contra Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, pero todavía no tiene la luz verde desde el área médica del club.

Publicidad

Mira la fotografía:

Lee también
¿Lucas Assadi está listo para volver en U de Chile?
U de Chile

¿Lucas Assadi está listo para volver en U de Chile?

En la U se acordaron de Darío Osorio por su gol en la Roja
U de Chile

En la U se acordaron de Darío Osorio por su gol en la Roja

Próximo refuerzo de la U tiene como referente a Assadi
U de Chile

Próximo refuerzo de la U tiene como referente a Assadi

"El Cóndor Rojas tenía más reacción que Claudio Bravo"
Chile

"El Cóndor Rojas tenía más reacción que Claudio Bravo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo