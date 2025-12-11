Universidad Católica terminó el 2026 con el objetivo cumplido: Clasificar a una nueva edición de Copa Libertadores, donde en miras a ese torneo, la Franja comienza a definir el plantel y con ello, el futuro de Eugenio Mena en el equipo debe definirse.

Hace algunas semanas, en Cooperativa Deportes revelaron que la dirigencia le hizo una oferta para renovar, pero que el jugador estaba analizando su futuro. “Depende 100% de él, si él tiene las ganas de seguir jugando a este nivel en Universidad Católica, ya que muy probablemente el otro año jugará Copa Libertadores, y está con la exigencia de tener cuatro torneos”.

A esto se suma que Radio ADN reveló que Mena y Óscar Opazo manifestaron su interés de regresar a Santiago Wanderers. Sin embargo, la respuesta del equipo habría sido negativa, ya que tienen otros objetivos en la mira y “consideran que están fuera del rango de edad que desean”.

¿Eugenio Mena seguirá en la UC?

Según revela Punto Cruzado, el jugador recibió una oferta para seguir en el equipo, pero en un rol de suplente, por lo que habría una baja salarial, situación que no le habría gustado a Mena. “De hecho, el salario no llegaría ni a la mitad de lo que recibió hasta este 2025”, señala el medio.

Agregando que tras esta oferta, el jugador de 37 años no descarta retirarse prontamente. “Por lo mismo, espera una oferta por parte de Santiago Wanderers”.

Eugenio Mena aún no define el equipo en el que jugará el 2026/Photosport

Mena llegó el 2023 a la UC, tras su salida de Racing de Argentina, marcando así su regreso a Chile tras casi una década jugando fuera del país.

Sobre esto, Tano Noticias comentó hace algunos días que la UC tiene en carpeta a Esteban Matus actual jugador de Audax Italiano, señalando que “lo ven con buenos ojos para suplir la inminente salida de Eugenio Mena. El nombre de Esteban lo tienen en carpeta del elenco Cruzado hace ya algunas semanas”.