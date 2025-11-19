Universidad de Chile tiene importantísimos partidos en las últimas tres fechas de la Liga de Primera 2025, donde tiene en la mira una posible clasificación como Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Pero en el plantel saben que tienen una baja que puede marcar mucho el desarrollo de estos encuentros, con la figura de Lucas Assadi que ha estado fuera de las canchas.

El jugador se lesionó gravemente en el Clásico Universitario, donde, además, fue castigado por tres fechas en el Tribunal de Disciplina, algo que finaliza en el compromiso de este domingo contra O’Higgins.

Por lo mismo, son varios los que están alertas de un regreso en la siguiente fecha, cuando reciban al campeón Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, lo que no está del todo claro.

Lucas Assadi ha sido la baja más importante en los últimos partidos de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Lucas Assadi para las dos últimas fechas del torneo con la U?

Así, al menos, lo cuenta el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, quien asegura que en la U no hay convencimiento en el regreso rápido de Lucas Assadi para las últimas fechas del torneo.

“Pregunté hoy. Estaba la sonrisa esbozada, por la formación de La Roja donde no jugaban Hormazábal, Altamirano y Sepúlveda (pensando en el vital duelo ante O’Higgins), y cuando pregunté por Assadi para las dos últimas fechas cambió a ceño fruncido inmediatamente”, explicó.

“Cambió el semblante, y me dicen que difícil para el partido con Coquimbo del 1 de diciembre y difícil para el duelo con Iquique. Están en proceso, se le aplicó un tratamiento con plaquetas para acelerar, pero fue un desgarro importante, con compromiso semitendinoso, y eso hace que sea mucho más compleja la recuperación, así que lo ven difícil, sería apurarlo y para qué”, detalló.

En ese sentido, deja en clara la postura en el club: “Creen en Universidad de Chile que esto puede ser riesgoso para sufrir una nueva lesión y se retrase, a pesar de que después vienen las vacaciones y es un mes, pero prefieren que las vacaciones las pase ya casi recuperado que en proceso de recuperación nuevamente. Entonces están ahí, analizándolo, viéndolo, día a día, como va evolucionando, sigue haciendo trabajo kinésico pero se ve difícil que pueda estar en las últimas dos fechas”.

