Darío Osorio brilló en el triunfo de la selección chilena por un marcador por 2-1 ante la selección de Perú, donde marcó el segundo tanto de la Roja con una grandiosa definición.

Con un mano a mano en velocidad, además de una perfecta forma de derribar la muralla que le puso el portero Gallese, el formado en Universidad de Chile se sacó la espina que traía en sus años en la Roja.

Dejando de lado las críticas, Osorio pudo demostrar el talento que lo tiene jugando hace varias temporadas en Europa, por lo que celebró con todo con sus compañeros.

Algo similar a lo que pasó en Universidad de Chile, porque fue su gran amigo Lucas Assadi el que inmediato encendió las plataformas digitales para aplaudir a su gran compañero.

Darío Osorio infló el pecho ante Perú. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

¿Qué le escribió Lucas Assadi a Darío Osorio?

Fue en su Instagram personal de Lucas Assadi el lugar donde quiso dedicar un sentido mensaje a Darío Osorio, luego de ser la gran figura en el triunfo de la selección chilena.

Recordando los años en las inferiores de la U y luego en el primer equipo, el volante que explotó esta temporada en los azules le mandó una dedicatoria especial.

“Eres el mejor”, puso como un texto Lucas Assadi, en una fotografía de Darío Osorio jugando contra los peruanos en Rusia, lo que causó muchas reacciones en el mundo bullanguero.

Mira la foto:

