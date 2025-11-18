La Roja lo da vuelta ante Perú: Golazo de Darío Osorio en la despedida de Nico Córdova

La selección chilena despertó a tiempo y el plantel nacional responde en la despedida de Nicolás Córdova. La Roja logró reponerse al temprano tanto de Álex Varela y en Sochi lo dio vuelta por 2-1 con golazo incluido de Darío Osorio.

El primer tiempo se puso cuesta arriba por la expulsión de Iván Román y que luego permitió el tanto de los del Rímac. Pero en el segundo tiempo el equipo se conectó de entrada y se reencontró con su mejor versión.

Primero al minuto 53’, Francisco Salinas sorprendió con potente cabezazo a la defensa rival y a Pedro Gallese. El portero dejó el rebote en área chica y Felipe Loyola finalmente fue el encargado de poner el 1-1.

El golazo de Darío sorio

La arremetida nacional continúo y siete minutos más tarde vino el golazo de la jornada. Darío Osorio recuperó en mitad de campo de Chile y encaró hacia el arco de Perú.

El formado en la U sacó a relucir toda su categoría. Con pelota pegada a su zurda educada, se sacó a los rivales y en el mano a mano no perdonó para poner el 2-1. Lo que desató los festejos en el Estadio Olímpico de Sochi.

Incluso en la transmisión se vio el desahogo del cuerpo técnico donde Nico Córdova fue uno de los más emocionados con la remontada en lo que es su último partido al mando de la adulta ante la inminente llegada de un nuevo adiestrador en marzo para la próxima fecha FIFA en 2026.