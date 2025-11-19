Este jueves 20 de noviembre se vivirá una jornada con mucho fútbol y clave para la próxima cita mundialista. Esto porque en uno de los eventos más importantes del día se celebrará el sorteo de los repechajes internacionales y europeos camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de otros grandes encuentros de fútbol.
En el plano internacional, las miradas estarán en la Champions League Femenina, que ofrecerá duelos de alto nivel con potencias europeas como Barcelona, Chelsea, PSG, Bayern Múnich y Atlético de Madrid luchando por avanzar en la Fase Liga.
A nivel de torneos locales, en tanto, también habrá acción con grandes ligas latinoamericanas como la Liga Colombiana, la Liga Expansión MX y el Brasileirao que nunca falla, además de un partidazo por la League One de Inglaterra, tercera categoría del fútbol inglés. Conoce todos los detalles, horario y transmisiones, a continuación.
Agenda de partidos del jueves 20 noviembre
Mundial 2026 FIFA
- 09:00 horas – Sorteo de repechajes al Mundial 2026. Transmite FIFA+ y FIFA TV en YouTube.
Serie A de Brasil
- 16:00 horas – Juventude vs. Cruzeiro. Transmite Fanatiz.
- 18:00 horas – Bahía vs. Fortaleza SC. Transmite Fanatiz.
- 19:30 horas – Corinthians vs. São Paulo. Transmite Fanatiz.
- 21:30 horas – Ceará vs. Internacional. Transmite Fanatiz.
Corinthians y São Paulo se miden este jueves en uno de los partidazos del Brasileirao. (Foto: Ricardo Moreira/Getty Images)
Champions League Femenina
- 14:45 horas – Twente Femenino vs. Atlético de Madrid Femenino. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – Chelsea Femenino vs. FC Barcelona Femenino. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 17:00 horas – PSG Femenino vs. FC Bayern Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – OH Leuven Women vs. AS Roma Femenino. Transmite Disney+ Premium.
Liga Colombiana
21:30 horas – Atlético Nacional vs. América de Cali. Transmite RCN Nuestra Tele.
League One (3° de Inglaterra)
- 17:00 horas – Peterborough vs. Stockport County. Transmite Disney+ Premium.
Liga Expansión MX (2° división México)
- 23:00 horas – Semifinales: Tepatitlán FC vs. TM Fútbol Club. Transmite Disney+ Premium.