Poco a poco se van destapando nuevos antecedentes de lo que sucede en la interna de Universidad de Chile, que es administrada por la concesionaria Azul Azul que está en el ojo del huracán.

Luego de que la Comisión para el Mercado Financiero castigó gravemente a su presidente, Michael Clark, con una millonaria multa, además de inhabilitarlo por 5 años en el cargo, hay nuevos antecedentes.

Fue el periodista Cristián Caamaño quien dijo que el fallo entrega un dato clave para encontrar a los verdaderos dueños de la U, donde ahora es imposible que desmientan el nexo.

Se trata de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, a quienes llama a que deben asumir lo que está pasando en la U con este tema y el plantel para la próxima temporada 2026.

Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, ex controladores de Huachipato, son destapados como los verdaderos dueños de Universidad de Chile.

ver también La nueva polémica de Michael Clark en U de Chile: “Está jugando al gato y al ratón”

“Marcelo Pesce y Victoriano Cerda son los dueños de U de Chile”

Fue en Deportes en Agricultura donde Caamaño explicó en detalle como los echaron al agua: “Aparece un nombre importante. Yo y algunos otros colegas hemos dicho a Marcelo Pesce como el hombre tras las sombras de la U. Acá aparece la ruta oculta del dinero que se presta Ageco que terminan en Sartor: Ageco es de Pesce”.

Publicidad

Publicidad

“La parte crítica, el dinero que el fondo de inversión presta a Ageco, lo transfería a la sociedad matriz, o sea a Sartor. Ageco actúa como un intermediario, donde los fondos de terceros pasan del fondo a Ageco y de ahí a Sartor. El dinero termina en los mismos controladores”, detalló.

Esto, de inmediato relaciona a Pesce con Sartor, donde estaba Michael Clark y otros directores que pasaron por Azul Azul, por lo que Caamaño asegura que se termina de destapar la olla y pide que los hinchas les pidan explicaciones.

“Que nunca más les nieguen el vínculo de Marcelo Pesce y Victoriano Cerda con Azul Azul. El vínculo de Sartor y Michael Clark con Pesce queda evidente en el fallo. Todas las decisiones las toma Pesce y Cerda en la U, entonces nunca más le crean a los que les lavan la imagen de Huachipato y de Clark. El fallo es contundente, Pesce y Cerda son los dueños de la U y, a partir de ahora, pídanle explicaciones a ellos por qué no se refuerza la U”, finalizó.

Publicidad

Publicidad