Universidad de Chile atraviesa por una fuerte crisis institucional, luego del fallo de la CMF contra Michael Clark, presidente de Azul Azul, por sus antiguos negocios en Sartor AGF.

Pese a lo contundente del fallo que presentó la Comisión del Mercado Financiero, y a la presión mediática que hay en su contra, Clark se niega a dejar su cargo en el directorio del cuadro laico.

La situación del empresario fue analizada por el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, quien intentó separar lo institucional con lo deportivo.

Gustavo Álvarez analiza la crisis de Michael Clark en Azul Azul

El director técnico argentino habló este viernes en conferencia de prensa y se refirió a la situación personal por la que atraviesa uno de sus jefes.

“Ese es un tema que excede lo deportivo y mi radio de acción. Todos los fines de temporada es momento de evaluación, entonces mirando para atrás lo que se hizo y proyectando lo que se pueda hacer, buscando lo mejor para el club y todas las partes. Terminando el partido en Iquique será el momento de hablar”, comentó sin ahondar mucho en el problema.

Luego, habló si la situación los afecta: “no, junto con los jugadores y el staff nos mantenemos aislados de todo ese tema. Está el círculo de influencia y el de preocupación, estas cosas no están dentro de nuestro círculo, no podemos mejorar nada, sólo tenemos que ganar el domingo para mejorar en la tabla y nada más. No me provoca nada extra, estoy sólo enfocado en el partido”.

La U tiene un partido clave el domingo, porque se mide ante O’Higgins en la lucha por el Chile 2.