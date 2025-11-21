Los rumores de una posible salida del técnico Gustavo Álvarez al final de la temporada con Universidad de Chile están latentes, más allá de que todavía tiene contrato por todo el 2026.

El entrenador argentino ha dicho en reiteradas ocasiones que al finalizar el año habrá una evaluación, donde resolverá si se mantiene en el proyecto deportivo de los azules.

Por lo mimo, ya comenzaron a sonar rumores que lo instalan en otros equipos, como en la selección de Perú. Los medios del vecino país han instalado nuevamente su nombre entre los favoritos.

Algo que llegó a los oídos de Gustavo Álvarez, quien de inmediato se encargó de poner los paños fríos ante los rumores de la prensa peruana, en un llamado a la calma a los hinchas.

Gustavo Álvarez asegura que conversará con la U al final de temporada. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Gustavo Álvarez llama a la calma, pese a los rumores de su salida

Fue en la conferencia de prensa, en la previa al choque contra O’Higgins, que Gustavo Álvarez se refirió a la posible salida de Universidad de Chile. Eso sí, no quiso ahondar en el asunto.

“No, todo lo que sean versiones periodísticas no puedo opinar. Lo dije, quizás con memos repercusión en otros equipos, siempre evalúo al final de año. Siempre evalúo qué es lo mejor para el club y ambas partes”, explicó en una primera instancia.

En ese sentido, entiende que todo lo que está pasando alrededor suyo es más noticioso, por la fuerza que tiene Universidad de Chile.

“Este club tiene una repercusión más grande y hay que aceptar que sea así. Siempre se evalúa al final y hay que aceptar. Las versiones periodísticas no puedo andar desmintiendo, porque me quita energía para el partido del domingo”, detalló.

