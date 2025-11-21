Universidad de Chile podría estar viviendo sus últimos tres partidos al mando de los azules, una vez que está terminando la temporada en la Liga de Primera 2025, al mando de Gustavo Álvarez.

Si bien el entrenador argentino tiene firmado su contrato para la próxima temporada al frente de la U, hay versiones que lo dan más fuera por discrepancias con la dirigencia.

Desde la selección de Perú nuevamente ponen el nombre del técnico de la U como el gran candidato en su selección, lo que puede producir un terremoto en los azules.

La prensa peruana ha comenzado a meter presión en esta última semana, de manera de poner el nombre de Álvarez como el gran favorito para asumir desde el próximo año.

Desde Perú avisan que Gustavo Álvarez tiene todo listo para dejar la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Perú viene otra vez por Gustavo Álvarez

Fue el periodista Mr. Peet, quien en el programa “A Presión Radio” entregó detalles de la situación de Gustavo Álvarez, que lo tiene en suspenso en Universidad de Chile, pero muy cerca de Perú.

“Luego del Perú vs Chile, en conversación con colegas de ESPN, me dijeron que, aparentemente, Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú, porque su renovación en la U. de Chile lo ha condicionado a terminar el año”, explicó.

“Si la U queda Chile 2, va directo a fase de grupos de Copa Libertadores, la directiva de la U podría renovar y mejorar una propuesta que tiene del extranjero. Eso parece imposible porque el Chile 2 sería de Universidad Católica, mientras que la U podría ser Chile 3 o Chile 4”, detalló.

En ese sentido, pone sobre la mesa los últimos días del entrenador de la U: “Él, dentro de las conversaciones, ha postergado el tema porque presume de una oferta en el extranjero importante, y aparentemente sería Perú”.

