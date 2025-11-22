Pronósticos Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción: los Lilas sacaron ventaja con los goles de Larrivey

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Antofagasta vs Deportes Concepción por la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

Este domingo, a las 12:00 horas, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta recibirá a Deportes Concepción en la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Los Lilas llegan con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida, gracias a los dos goles de Joaquín Larrivey.

Antes del encuentro, nuestro especialista, que acertó los tres tips en el primer juego, te proporciona los pronósticos destacados para que consideres a a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción

Total de goles: 2-3 1.98 Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 2.50 Gol antes del minuto 30 1.85

Los goles en Antofagasta – Concepción

En seis de los últimos siete partidos de Deportes Antofagasta, hubo entre dos y tres goles. El marcador con dos o tres anotaciones, se repitió en cuatro de los anteriores siete encuentros de Deportes Concepción.

Total de goles: 2-3 – 1.98 en Betano

El eterno goleador: Larrivey decide la ida con un doblete

Joaquín Larrivey fue la gran figura en la ida de los cuartos de final. El delantero de 41 años anotó los dos goles del Conce ante los Albicelestes y llegó a 19 conquistas en 26 partidos en la temporada.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.50 en Betano

La tendencia goleadora temprana entre Albicelestes y Lilas

En cuatro de los últimos seis partidos de los Albicelestes y en cinco de los recientes seis encuentros de los Lilas, se anotó al menos un gol durante la primera media hora de juego.

Gol antes del minuto 30 – 1.85 en Betano

Cuotas en Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción

Deportes Antofagasta vs Deportes Concepción: últimos partidos