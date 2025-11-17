Pronósticos Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta: los Lilas quieren aprovechar la localía

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta por la Primera B.

Este martes 18 de noviembre, la Primera B de Chile tendrá el primer encuentro de la Liguilla de Ascenso, con el duelo entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta en el Ester Roa.

Los Lilas buscarán sacar ventaja en casa y extender su buena racha allí: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Los Albicelestes, por su parte, intentarán dejar una buena imagen para luego definir como locales. Sus números como visitantes no los favorecen, ya que ganaron solo dos de sus últimos nueve compromisos.

Antes del comienzo de este juego, nuestro analista te presenta los mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta

Resultado del partido: Deportes Concepción 2.00 Goles en el primer tiempo de Concepción: Más de 0.5 1.95 Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 2.00

Deportes Concepción quiere golpear primero ante Antofagasta en la Liguilla de Ascenso

Deportes Concepción buscará sacar provecho de la localía en el duelo de ida de los cuartos de final. Ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos en casa y solo perdió uno de los anteriores nueve.

Antofagasta no ha mostrado solidez fuera de su estadio: apenas suma dos triunfos en sus últimos 12 cotejos entre liga y copa, con cinco derrotas y cinco empates.

Resultado del partido: Deportes Concepción – 2.00 en Betano

Los Lilas apuntan a dominar desde el arranque

Los Lilas saldrán con todo en la primera etapa, algo que han dejado claro en sus últimas actuaciones. En sus cinco presentaciones más recientes en el Ester Roa, anotaron al menos un gol en el primer tiempo.

Por su parte, los Albicelestes están por debajo de la media en cuanto a rendimiento en los primeros tiempos como visitantes: solo ganaron una de las 15 primeras mitades que disputaron en esa condición. Recibieron ocho goles y apenas convirtieron tres.

Goles en el primer tiempo de Concepción: Más de 0.5 – 1.95 en Betano

La vigencia de Joaquín Larrivey: goles y regularidad

Joaquín Larrivey se ha transformado en uno de los grandes especialistas de la categoría. La temporada pasada firmó 19 goles en 31 partidos con Magallanes y también brilló en la Copa Chile, donde aportó cuatro tantos en cinco presentaciones. En la campaña actual, vistiendo la camiseta de Deportes Concepción, suma 13 anotaciones en 28 duelos, además de los cuatro goles que convirtió en la copa.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.00 en Betano

Cuotas en Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta

Deportes Concepción vs Deportes Antofagasta: últimos partidos