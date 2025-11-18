El gran triunfo de la selección chilena en el segundo amistoso de la gira por Rusia hizo celebrar a todo el país, donde nadie quedó ajeno de la victoria por 2-1 ante la selección de Perú.

Uno que sacó la voz para hablar del partido fue Arturo Vidal, el jugador de Colo Colo que ocupó sus plataformas digitales para demostrar que siguió atento el trabajo de los dirigidos por el técnico Nicolás Córdova.

En ese sentido, el King celebró ambas conquistas con una historia en su Instagram personal, donde felicitó a Felipe Loyola y Darío Osorio por sus goles con la selección.

Una postura de apoyo que nuevamente saca Vidal en la intimidad de sus redes sociales, para cuadrarse con sus ex compañeros en la selección chilena y para celebrar.

La Roja venció por 2-1 a Perú, lo que hizo celebrar a Arturo Vidal. Foto: Sipa/Photosport

Arturo Vidal el hincha número uno de la Roja

Si bien Arturo Vidal dejó en claro que no ha cerrado la puerta a su historia en la selección chilena, en el inicio de este nuevo proceso se ha mostrado como un hincha mas del equipo de todos.

Así lo demostró en el triunfo ante la selección de Perú en Rusia, donde celebró los goles de Felipe Loyola y Darío Osorio, que le dieron la gran victoria a la Roja al cierre de una nefasta temporada.

Mira las reacciones de Vidal al triunfo de la Roja:

Vidal celebró el gol de Felipe Loyola en el Chile vs Perú.

Vidal se volvió loco con el gol de Darío Osorio en la Roja.

