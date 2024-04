El periodista Cristián Caamaño confirma que las partes no han llegado a un acuerdo por una cláusula, además de otros personajes que complican el panorama.

La renovación de Marcelo Morales se ha convertido en un problema en Universidad de Chile, donde hay versiones que incluso ponen tildes de amenazas para el lateral para no jugar en el segundo semestre.

Si bien desde la U habían dicho que estaban cerca y que sólo faltaba la firma, las partes están bastante lejos de firmar un nuevo contrato, lo que dificulta el plan para luchar por el título.

Pero esta jornada se han conocido nuevos detalles del caso Morales, donde apuntan a que ingresó un nuevo personaje a las conversaciones, que entró en disputa con la agencia de representación del jugador.

El lateral es representando por la empresa de Fernando Felicevich, Vibra, quienes han propuesto poner una cláusula de salida por el jugador, quien es tentado por clubes del extranjero.

Los detalles del caso Morales

Fue el periodista Cristián Caamaño quien reveló información relevante de la renovación de Marcelo Morales con Universidad de Chile, en una situación que se ha entrampado.

“¿Por qué no ha renovado Morales? Porque se metió Marcelo Pesce en la negociación. No está negociando… es el dos de Victoriano Cerda, que negocia muchas cosas por la U. Tiene mucha injerencia en Michael Clark”, explicó.

“La empresa que maneja a Morales… El jugador es de Vibra y quieren poner una cláusula de salida, que habitualmente se pone, de dos millones de dólares. Pesce dice que no. No quiere la U que le fijen un precio de salida”, precisó en su detalle.

Por lo mismo, pone un caso sobre la mesa, Bastián Roco, que cuando Gustavo Álvarez estuvo en Huachipato, no renovó con los acereros y la dirigencia pidió borrarlo, algo que se podría repetir.

“No vaya a llegar junio y que le digan que no ha firmado contrato y no puede jugar más. No le vayan hacer la misma que a Bastián Roco”, finalizó.

¿Cómo ha sido la temporada de Morales en la U?

El lateral ha estado presente en los 9 partidos disputados por Universidad de Chile, donde acumula 747 minutos en la cancha, con cuatro tarjetas amarillas y un gol.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras el empate ante Palestino, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 28 como visita contra Huachipato, por la décima fecha del Campeonato Nacional.

