En la derrota de Universidad de Chile ante Cobresal hizo su debut Sebastián Rodríguez. 45 minutos le bastaron al uruguayo para quedar fascinado con los hinchas azules.

El Romántico Viajero no tuvo una buena presentación ante los Mineros y perdió por 1-0. Incluso, los dirigidos por Gustavo Álvarez tuvieron la opción de igualar el marcador en los descuentos con un lanzamiento penal, pero Leandro Fernández erró la pena máxima.

Rodríguez quedó loco con los hinchas de la U

Más allá de la amargura de la derrota, Sebastián Rodríguez quedó contento por hacer su debut con Universidad de Chile. El charrúa incluso tuvo palabras para los fanáticos del León que llegaron a Ñuñoa.

“Estoy muy contento por haber entrado a la cancha con esta camiseta. Conocer al club desde adentro y ver lo que es la hinchada, que es lo que uno imaginaba y lo comprobé“, indicó el volante de 32 años.

ver también ¡Ya ni se esfuerzan! La insólita movida entre la U y Huachipato con el traspaso de José Castro

Si bien Rodríguez vive su primera aventura en el fútbol chileno, explicó que había recibido referencias de lo apasionados que eran los seguidores de la U. Ahora que estuvo en cancha, aseguró que quedó impactado por la masiva presencia de seguidores.

“Tuve comentarios a favor, que me dijeron: ‘Seba, cuando vayas vas a ver, quédate tranquilo’. A veces, estando desde afuera, no dimensionamos lo grande que es Universidad de Chile y lo que mueve”, explicó el volante proveniente de Montevideo City Torque.

Publicidad

Publicidad

“A ese mismo compañero que me hizo ese comentario, le comenté: ‘Tenías razón, para ser un primer partido, un lunes, entre semana y en horario de trabajo, el estadio estaba repleto. Y sobre todo el apoyo que se sintió“, cerró Sebastián Rodríguez.