Movidas 2026: Fracasó en Colo Colo, fue campeón en Colombia y ahora tiene más de diez ofertas

El fútbol como la vida da muchas vueltas y eso lo sabe bien Guillermo Paiva. El delantero paraguayo que no pudo afianzarse en Colo Colo, ahora vive uno de sus mejores momentos y hasta le llueven las ofertas en pleno mercado de fichajes.

El paraguayo llegó al Cacique en 2024 y por su cartel asomaba como delantero titular con Jorge Almirón. Sin embargo, nunca pudo afianzarse y con la llegada de Javier Correa fue relegado al banco de suplentes.

Lo que se profundizó en los últimos meses y finalmente marcó su salida del Monumental. En busca de nuevos horizontes aceptó el desafío del Junior. En Barranquilla comenzó dubitativo pero con los meses sí se afianzó en el equipo estelar de Alfredo Arias. Paiva anotó 14 goles y aportó con ocho asistencias, por lo que fue determinante en la conquista del Torneo Finalización 2025.

“Me alegro mucho por ti, hermano”, fue el mensaje de Lucas Cepeda para su ex compañero. Incluso varios hinchas albos comentaron sus publicaciones y aplaudieron su gran año en Colombia.

El futuro de Guillermo Paiva

El tema ahora es que el paraguayo finaliza su préstamo el 31 de diciembre con Junior. Para mantenerse en Colombia y disputar la Copa Libertadores, deberán pagar 600 mil dólares. Cifra que complica el presupuesto de los rojiblancos.

Así las cosas, en Olimpia siguen de cerca dicha negociación ya que si no se concreta deberá volver a Paraguay. Además Botafogo también está en la lucha por su contratación y ya mostró interés por el ex Colo Colo.

Ahora la guinda de la torta la puso su representante Regis Marques que indicó que Paiva tiene diez ofertas para continuar su carrera en un nuevo club en 2026. Sin embargo, el medio Hola Deportes de Colombia indica que solo sería una movida de su manager ya que el jugador tiene como objetivo mantenerse en Barranquilla y así agarrar continuidad para ser opción en Paraguay para el Mundial 2026.