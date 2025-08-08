El cierre del mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno dejó varias movidas. Una de ellas se vivió en el Centro Deportivo Azul, donde la U de Chile se despidió de uno de sus canteranos.

José Castro no seguirá en el elenco estudiantil para la segunda rueda y se va a préstamo a Huachipato. Sí, una vez más el elenco estudiantil y los Acereros negocian el traspaso de un jugador, pero ahora con una movida que levanta más sospechas sobre los vínculos entre ambos clubes.

Y es que la salida del lateral al elenco sureño tiene un acuerdo que ha llamado mucho la atención de los hinchas. ¿La razón? Los plazos más extendidos a lo habitual y que finaliza justo cuando quede libre.

El insólito préstamo de José Castro entre la U y Huachipato

El traspaso de José Castro a Huachipato ha generado todo un revuelo entre los hinchas de la U. Más allá de que se haga otro acuerdo más entre ambos clubes, las condiciones han dado mucho que hablar.

José Castro se va de la U a Huachipato con un acuerdo que levanta sospechas. Foto: Photosport.

Fue el periodista Marco Escobar quien reveló en De fútbol se habla así de ESPN que hay algo más detrás. “¿De cuánto son los préstamos habitualmente? Un año. Dos años y medio va José Castro“, lanzó de entrada.

Publicidad

Publicidad

Pero como si el extenso plazo no fuera suficiente, lo que pasará con el jugador cuando lo complete deja aún más en evidencia que hay gato encerrado. “Justo cuando termine, el jugador queda libre“.

ver también “Es un jugador con…”: la U le da tremendo espaldarazo a Leandro Fernández tras fallar penal

Si es que José Castro rinde en Huachipato, podrá quedarse negociando con la carta en su poder y así lo puedan asegurar sin pagar algo extra. Una negociación que aumenta la inquietud en los hinchas, que siguen sospechando de un vínculo por debajo entre ambos clubes.

Quedará esperar ahora para ver si es que desde alguno de los dos elencos salen a aclarar la negociación. Este tipo de movimientos prácticamente no se han visto en el fútbol chileno, lo que aumenta las sospechas al respecto.

Publicidad

Publicidad

José Castro se va de la U a Huachipato en otro acuerdo entre ambos clubes. El lateral intentará sumar minutos para mostrar lo que no pudo en el Bulla, aunque con un acuerdo que genera inquietud.

¿Cuáles fueron los números de José Castro en la U?

Desde su debut hasta su adiós, José Castro logró disputar un total de 49 partidos con la U. En ellos anotó 1 gol, aportó con 3 asistencias y alcanzó los 2.653 minutos dentro de la cancha.

ver también Movida de última hora: la U sale al rescate de Deportes Limache por los minutos Sub 21

¿Cuándo juega la U?

Ya sin José Castro en sus filas, la U se prepara para buscar el regreso a los triunfos en la Liga de Primera. Este sábado 9 de agosto desde las 15:00 horas el Romántico Viajero recibe a Unión Española en el Estadio Nacional.

Publicidad