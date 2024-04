Según el periodista no hay acercamientos entre la U y el lateral por un nuevo contrato, donde, incluso, hay medidas de presión por su firma.

Coke Hevia lanza amenaza por renovación de Morales en la U: "No se vaya a sentar el segundo semestre"

Uno de los puntos que tiene que resolver Universidad de Chile fuera de la cancha es el de las renovaciones, donde hay importantes miembros del plantel bullanguero que finalizan contrato.

Si bien Matías Zaldivia confirmó que esta semana debe salir información oficial de su caso, hay otro titular que ve alejar esa opción por diferencias con el club en la negociación.

Marcelo Morales, quien finaliza al final de temporada y puede negociar como agente libre desde la mitad de este año, tiene en pausa sus conversaciones para firmar un nuevo contrato.

Incluso comienzan a existir versiones que hablan en duros términos de lo que puede pasar con el lateral izquierdo, donde apuntan a una amenaza con no jugar en el segundo semestre.

Morales en duda

Fue el periodista Jorge Coke Hevia, de radio Pauta, quien lanzó información sobre la renovación de Marcelo Morales sobre la mesa, apuntando que, en estos momentos, están muy lejos con la U.

“No estoy tan perdido en el caso de Morales, por la renovación. Hay que esperar que pase Copa América, donde uno dice Suazo y Galdames, pero puede haber uno que se lesione y hay que esperar qué va a pasar. No se vaya a sentar todo el segundo semestre Morales. Detalles del contrato, no es plata, sólo eso puedo decir”, comentó el periodista en el programa “Pauta de juego”.

Si bien de inmediato hubo críticas por una eventual “práctica abusiva” de parte de la empresa Azul Azul, Hevia detalla que el que se aleja de la U es el propio jugador.

“En este caso, el jugador no está queriendo a la U, después habrá que ver qué pasa. Creo que se van a arreglar, pero cuando llegas a estirar al límite…”, explicó por su información.

En ese instante reveló una situación de Morales en el día a día en el Centro Deportivo Azul, con información que le entrega la oficina de comunicaciones del club.

“Tengo buena relación con la gente de comunicaciones de la U y no es casual que no vaya nunca a conferencia de prensa. No es casualidad. ¿Qué le van a preguntar?”, precisó.

Álvarez quiere la firma de Morales

El técnico de Universidad de Chile también ha sido consultado por las renovaciones de su plantel, en donde dio a conocer, la semana pasada, los importantes avances con Morales.

“He conversado con el tema. Él tiene la voluntad de seguir vinculado al club y renovar, con mucho gusto. El club y la dirigencia quieren que renueve. De las dos partes me dicen lo mismo y creo que es inminente su renovación”, dijo ante los medios de comunicación.

Un panorama que puede cambiar en el presente de Universidad de Chile, donde el jugador incluso podría verse perjudicado en la lucha por el título que quiere llevar adelante el cuadro azul.

¿Cómo ha sido la temporada de Morales en la U?

El lateral ha estado presente en los 9 partidos disputados por Universidad de Chile, donde acumula 747 minutos en la cancha, con cuatro tarjetas amarillas y un gol.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras el empate ante Palestino, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 28 como visita contra Huachipato, por la décima fecha del Campeonato Nacional.

