Datos, no opiniones. Al término de la temporada 2025, Charles Aránguiz finaliza su pacto contractual con Universidad de Chile, en una segunda etapa donde se convirtió en el máximo referente dentro de la cancha y le devolvió la gloria con un título de Copa Chile.

El problema es que dentro de los múltiples futbolistas que terminan su vínculo con la escuadra laica, el “Príncipe” es el caso más especial, no sólo por sus 36 años, sino por el estado físico que presenta, lo que se suma a las lesiones que arrastra.

Por todo lo anterior, cunde la preocupación entre los hinchas de la U por saber si finalmente Aránguiz seguirá un año más en el club. Pues bien, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, entregó la noticia que los fanáticos querían conocer.

La U confirma cuál es el futuro de Charles Aránguiz

“Con él tenemos que hablar y ver qué quiere hacer, porque no vamos a descubrir lo que significa para el club“, indicó el directivo para luego recordar que “tiene una renovación por minutos que está pronto a cumplirse, no habría problemas con eso, pero hay que hablar con él“.

No fue lo único respecto a Aránguiz, pues el gerente deportivo de la U agrego que “contractualmente se habló del 2026 en un principio cuando se habló del contrato, es algo que está pactado, pero por la importancia que tiene para el club, tenemos que conversar”.

Los números del “Príncipe” en su segunda etapa de azul

Desde su vuelta a Universidad de Chile, hace exactamente un año, Charles Aránguiz disputó un total hasta la actualidad de 3.339 minutos en cancha durante 42 encuentros, en los que convirtió once goles y realizó cuatro asistencias. Además de conquistar la Copa Chile 2024.

¿Cuándo juega el “Bulla”?

En el que se espera pueda ser el regreso a las canchas del puentealtino tras superar una lesión en su tobillo, los azules jugarán por la fecha 19 en Liga de Primera este sábado 9 de agosto, cuando reciban en el Estadio Nacional a Unión Española desde las 15:00 horas.