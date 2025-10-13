Universidad de Chile ha comenzado el trabajo para conformar su plantel para la temporada 2026, donde el gerente deportivo Manuel Mayo es quien lidera las negociaciones con los jugadores.

En ese sentido, el funcionario de la concesionaria Azul Azul confirmó quienes son los primeros tres jugadores que se han asegurado del plantel bullanguero para el próximo año.

De manera de ir a pelear en la Copa Libertadores, la idea de la U es poder asegurar los nombres que necesita Gustavo Álvarez para mantener su proyecto deportivo.

En esa línea, en la U celebran los nuevos acuerdos con Fabián Hormazábal, Javier Altamirano e Israel Poblete, mientras que trabaja en otros nombres para el futuro del cuadro azul

Fabián Hormazábal renovó contrato con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también U de Chile reacciona al rumor de la salida de Gustavo Álvarez a Perú: “No es nada extraño”

Manuel Mayo cuenta las renovaciones de U de Chile

Fue en TNT Sports donde el gerente deportivo Manuel Mayo entregó detalles de la situación de Universidad de Chile, donde asegura que están trabajando en mantener a las figuras del plantel.

Publicidad

Publicidad

“Sí, estamos contentos con renovar con Fabián ha demostrado lo que es lo que ha crecido en el club y la selección, es un multifacético con muchas posibilidades y una tremenda persona”, comentó Mayo.

En esa misma línea, apunta que deben hacer este trabajo con tiempo, donde los objetivos para la próxima temporada serán mayores, y estos jugadores serán necesarios.

“El trabajo de la gerencia deportivo es continuo, con el periodismo se habla cuando finaliza, pero se trabaja todo el año para anticiparnos al plantel de 2026, tenemos que mantener piezas claves, entonces la renovación de Fabián, de Poblete y lo de la compra del pase de Altamirano, los tres son importantes y son pilares fundamentales”, explicó.

Publicidad

Publicidad