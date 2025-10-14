Es tendencia:
Universidad de Chile

Marcelo Díaz mueve el piso en el camarín de U de Chile: “Son los dos meses más importantes”

El capitán de los azules sacó un discurso para motivar a sus compañeros con los últimos y más trascendentales partidos del año.

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile vuelve a los entrenamientos este miércoles en el Centro Deportivo Azul, donde comenzará a preparar una gran cantidad de trascendentales partidos que pueden marcar su temporada.

Con las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde deben enfrentar a Lanús de Argentina, además de los últimos duelos de la Liga de Primera, que marcará el destino de la U para el próximo año, el plantel se pone importantes metas.

Uno de los que sacó la voz ante todos sus compañeros fue el capitán Marcelo Díaz, quien les mandó un mensaje a todos los jugadores de la U en la charla previa al duelo contra Palestino, que ganaron por 2-1.

Un potente discurso que quedó grabado en las redes sociales del club bullanguero y que fue compartido en el resumen de la victoria, del duelo en el estadio Santa Laura.

Marcelo Díaz impactó a sus compañeros en el camarín de la U. Foto U de Chile.

¿Qué le dijo Marcelo Díaz a sus compañeros?

Marcelo Díaz se puso la jineta de Universidad de Chile para hacer razonar a sus compañeros de la seguidillas de partidos que se le vienen desde el 23 de octubre, cuando reciban a Lanús y que luego los tendrá jugando cada tres días.

Por lo mismo, quiso mandar un mensaje que les llegue profundo, dejando en claro que se vienen momentos decisivos para el equipo y que los necesitan a todos en buen nivel.

“Son los dos meses más importantes del año y no los debemos dejar escapar, muchachos. Hoy es el primer partido de esos dos meses y lo vamos a ganar porque necesitamos ganar y necesitamos ganar”, lanzó como león en el camarín de la U.

