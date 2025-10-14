Universidad de Chile necesita tener un nuevo líder luego de la expulsión de Charles Aránguiz, en el partido donde vencieron por un marcador de 2-1 ante Palestino por la Liga de Primera 2025.

En ese sentido, el volante fue sancionado por doble amarilla en el estadio Santa Laura, lo que traerá complicaciones a futuro para el equipo del técnico Gustavo Álvarez.

Esto, porque la tarjeta roja lo dejará fuera del Clásico Universitario, programado para el 26 de octubre en el Claro Arena, donde la U se presentará sin el corazón que tiene el equipo.

Pero fue otro histórico que plantea un nombre que puede asumir el rol de líder del equipo, más allá del capitán Marcelo Díaz, por lo que lo viene demostrando con el tiempo: Matías Zaldivia.

La ausencia de Charles Aránguiz es una oportunidad para Zaldivia. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también El furioso reclamo contra Charles Aránguiz por displicente actitud ante Palestino: “No está para regalar…”

¿Zaldivia por Charles Aránguiz en la U?

Fue Roberto Reynero quien conversó con Redgol, donde apuntó del tremendo trabajo que está haciendo Matías Zaldivia esta temporada en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Tanto así, que cuando se fue expulsado Charles Aránguiz contra Palestino en el estadio Santa Laura, el defensor nacionalizado chileno asumió su rol de referente para salvar el marcador.

“Cuando uno queda temprano sin Charles Aránguiz es difícil, pero el equipo se mantuvo. Pero ahí apareció un jugador como Matías Zaldiva con un gran nivel y que demuestra su rol cada fin de semana”, explicó.

En ese sentido, apuesta que para el Clásico Universitario, ante la falta de Charles Aránguiz, tenga un rol protagónico, con su experiencia en este tipo de partidos, para quedarse con los puntos.

Publicidad

Publicidad