Matías Zaldivia se transforma en el nuevo Rocky de Universidad de Chile: “Se me apagó la tele”

Universidad de Chile superó por 2-1 a Palestino y sigue en carrera por el título de la Liga de Primera. Con goles de Lucas Di Yorio los azules se pusieron en ventaja. Pero la expulsión de Charles Aránguiz complicó el panorama en el cierre del partido en el Estadio Santa Laura.

Sin embargo, el plantel azul no bajó los brazos y luchó hasta el final para quedarse con tres puntos que lo acercan al Chile 2 y acortan la distancia con Coquimbo Unido.

Presentación en la que fue clave Matías Zaldivia para afirmar la defensa. Es que el central se puso el equipo al hombro y se encargó de ordenar al equipo cuando las papas quemaban y los árabes se venían con todo contra el arco de Gabriel Castellón.

“Empezamos muy bien hasta el penal. Llevábamos un partido perfecto. Pero Palestino es un gran rival, es un rival directo por la lucha al título. No vamos a tirar la toalla. Hay que ganar todos los partidos y nos sirve para entrar en ritmo. El equipo hizo un gran esfuerzo”, recalcó Matías Zaldivia que fue elegido como la figura por TNT Sports.

Matías Zaldivia se transforma en Rocky

Pero el partido no estuvo ajeno a polémicas. En el complemento incluso Matías Zaldivia fue protagonista de una de ellas. El central fue a buscar un balón dividido, pero terminó sufriendo de un “caballito” de Ronnie Fernández.

El defensa cayó de cabeza al pasto y el delantero árabe terminó amonestado. Pero la marca de guerra quedó en evidencia en el rostro de Zaldvia, que terminó con un ojo hinchado.

Sin embargo, el Mati demostró que es de verdad y ni se acercó a pedir el cambio. Aunque terminó as heridas de guerra se hicieron notorias al final del partido ya que terminó con un ojo visiblemente hinchado.

“En el 11 contra 11 fuimos muy superiores. No sé si ellos tuvieron ocasiones, así que estamos muy felices por los tres puntos. En la caída, sí, caí muy mal y se me apagó la tele como dicen ustedes jaja. Ahora tengo hinchado el ojo, pero todo bien”, sentenció el nuevo Rocky de los azules.

