Alarma en la U: Charles Aránguiz sufre insólita expulsión y se pierde el clásico contra la UC

Charles Aránguiz vivió una jornada de dulce y agraz en el Estadio Santa Laura. El referente de Universidad de Chile este lunes celebró su partido 200 por el Romántico Viajero. Sin embargo, no pudo festejarlo de la mejor forma ya que fue expulsado antes del cierre de la primera etapa.

El Bicampeón de América, como siempre acostumbra, estaba cumpliendo un partido más que correcto en el medio campo azul. Incluso con el 2-0 a su favor, le entregó el penal a Nicolás Guerra. Aunque esto marcó el cambio del partido ya que el delantero lo erró.

Para peor, en la siguiente jugada Charles tuvo que cortar el contragolpe de los árabes y recibió tarjeta amarilla. Lo que de inmediato alertó al cuerpo técnico azul que tenía como alternativa el ingreso de Javier Altamirano.

Sin embargo, el cambio no pudo concretarse ya que en el 34’ el volante se resbaló en su intento por recuperar el balón y terminó tocándolo con la mano. Esto provocó que el árbitro Miguel Araos sacara la segunda amarilla y posterior expulsión del jugador que cumplía los 202 partidos por la U de Chile.

Lo que a su vez desató el furioso reclamo del plantel azul. Incluso Marcelo Díaz exigió la revisión de la revisión de la jugada, pero el juez central desestimó y el “Príncipe” tuvo que salir sorpresivamente antes del final de la primera etapa.

La jugada que marcó la segunda amarilla de Charles Aránguiz.

¿Qué partido se pierde Charles Aránguiz?

Decisión que afecta principalmente a Universidad de Chile ya que pierde a uno de sus jugadores más destacados en el medio campo. Para peor, Charles Aránguiz no podrá estar en la siguiente fecha de la Liga de Primera.

Según el fixture, esto será el 26 de octubre ante Universidad Católica en el Claro Arena. Aunque por contraparte, significará que el “20” llegará al 100% a la revancha contra Lanús por Copa Sudamericana, que es el 29/10 en Buenos Aires.