Universidad de Chile

Gustavo Álvarez se lleva la tensión en el arribo de U de Chile a Santa Laura: “No miró ni las…”

Las miradas de los hinchas se clavaron en el entrenador de los azules, luego de la bomba que habla de su salida anticipada.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez vivirá una dura jornada en Santa Laura.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTGustavo Álvarez vivirá una dura jornada en Santa Laura.

Gustavo Álvarez se lleva todas las miradas en la previa del partido de Universidad de Chile contra Palestino, que esta tarde se enfrentan en el estadio Santa Laura por una nueva fecha de la Liga de Primera 2025.

Luego de un fin de semana movido en información donde el técnico de los azules fue apuntado como el nuevo entrenador de la selección de Perú, que marcaría una salida anticipada del club.

Esto movió el piso en el Centro Deportivo Azul, donde se espera que esta jornada el técnico Álvarez pueda contar su versión o expresar sus emociones, en un tema que se transforma en una teleserie.

Por lo mismo, las miradas se clavaron en el entrenador de la U en el arribo al recinto en la Plaza Chacabuco, donde el argentino trató de pasar lo más desapercibido posible.

Gustavo Álvarez en el arribo a Santa Laura. Foto: U de Chile

U de Chile vs. Palestino: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

ver también

¿Qué pasa con Gustavo Álvarez en U de Chile?

Fue en Cooperativa Deportes donde detallaron el momento de la llegada de Universidad de Chile al Santa Laura, donde esta tarde enfrentarán a Palestino por la Liga de Primera.

Por lo mismo, quien llegó liderando el plantel de jugadores fue el técnico Gustavo Álvarez, quien llamó la atención por el rápido caminar para dirigirse a la zona de camarines.

“Llegaron los jugadores y se bajó del bus, no miró ni las cámaras de fue derechito como caballo de carrera, sabe que están e el ojo del huracán, sabe que se habla mucho de él por la cercanía para llegar a ser entrenador de la selección de Perú”, explicaron.

Mira la llegada de la U:

