En la vuelta parcial de la actividad en la Liga de Primera, se pone en juego la pelea por el cupo de Chile 2 para la edición 2026 de la Copa Libertadores, cuando Universidad de Chile reciba en el Estadio Santa Laura a Palestino.

Tanto la escuadra de Gustavo Álvarez como la de Lucas Bovaglio se ubican actualmente en el quinto puesto de la Tabla de Posiciones con 39 puntos. Cualquiera que logre el triunfo, alcanza en el segundo puesto a Universidad Católica.

ver también ¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Palestino EN VIVO por Liga de Primera

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Palestino