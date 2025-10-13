Es tendencia:
U de Chile vs. Palestino: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

Ambos equipos buscarán la victoria para alcanzar a Universidad Católica en la pelea por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Por Alfonso Zúñiga

U de Chile y Palestino dan continuidad a la fecha 24 en Liga de Primera.
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTU de Chile y Palestino dan continuidad a la fecha 24 en Liga de Primera.

En la vuelta parcial de la actividad en la Liga de Primera, se pone en juego la pelea por el cupo de Chile 2 para la edición 2026 de la Copa Libertadores, cuando Universidad de Chile reciba en el Estadio Santa Laura a Palestino.

Tanto la escuadra de Gustavo Álvarez como la de Lucas Bovaglio se ubican actualmente en el quinto puesto de la Tabla de Posiciones con 39 puntos. Cualquiera que logre el triunfo, alcanza en el segundo puesto a Universidad Católica.

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Palestino

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE PALESTINO!

El técnico argentino Lucas Bovaglio confirmó su oncena titular para enfrentar a Universidad de Chile...

Sebastián Pérez en el arco; Dilan Zúñiga, Fernando Meza, Cristián Suárez y Antonio Ceza en defensa; Julián Fernández, Francisco Montes y Joe Abrigo en mediocampo; Junior Marabel, Gonzalo Tapia y Jonathan Benítez en delantera.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE UNIVERSIDAD DE CHILE!

El técnico Gustavo Álvarez confirmó la oncena titular para enfrentar a Palestino...

Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El encuentro de Universidad de Chile ante Palestino lo dirigirá el mariapintano Miguel Araos, secundado por José Retamal, Mario Lagos y Francisco Soriano; mientras que en el VAR estarán Fernando Véjar y Manuel Marín.

Miguel Araos, el árbitro del partido (Photosport)

ASÍ LLEGARON LOS EQUIPOS A INDEPENDENCIA

Universidad de Chile y Palestino ya están en el Estadio Santa Laura para disputar su duelo por la fecha 24 en Liga de Primera.

¡QUÉ ELEGANCIA!

A través de sus redes sociales, Palestino confirma el estreno de su nueva camiseta alternativa para el duelo con Universidad de Chile, la cual conmemora el mes de la prevención al cáncer de mama.

¿CÓMO ESTÁ LA CANCHA DEL SANTA LAURA?

El cuadro universitario mostró una vista aérea del recinto de Independencia, donde recibirán a estadio (casi) lleno a Palestino... ¿Cómo lo ven?

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol ya está en el Estadio Santa Laura para vivir la continuidad de la fecha 24 en Liga de Primera, cuando se enfrenten Universidad de Chile y Palestino. ¡Acompáñenos!

