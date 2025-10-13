Es tendencia:
¿Va por HBO Max? Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Palestino EN VIVO por Liga de Primera

Azules y Árabes se juegan un cupo por Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile y Palestino se enfrentan por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTUniversidad de Chile y Palestino se enfrentan por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

Universidad de Chile y Palestino se enfrentarán este lunes por la fecha 24 del Campeonato Nacional, en un duelo clave por conseguir un lugar en Copa Libertadores.

Los azules atraviesan un gran presente en el ámbito internacional tras clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque en el torneo chileno no ha podido ganar en sus últimos tres partidos. En tanto, Palestino viene de dos caídas consecutivas y necesita sumar para seguir peleando en la parte alta de la tabla.

U. de Chile vs. Palestino: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Universidad de Chile vs. Palestino, juegan este lunes 13 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¡Dirige en Chile! Revelan al principal candidato para la banca de la U si se va Gustavo Álvarez

ver también

ver también

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

