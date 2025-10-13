Duelo clave: la formación de U. de Chile contra Palestino en la Liga de Primera

Se acabó el receso y los clubes chilenos vuelven a la cancha para disputar la fecha 24 de la Liga de Primera. Este lunes 13 de octubre, U. de Chile recibe a Palestino a las 16:00 horas. Como el Estadio Nacional sigue ocupado por el Mundial Sub 20, los azules se trasladan al Santa Laura.

Gustavo Álvarez ha preparado este partido en medio de los rumores de su posible partida a Perú y la presión por la llave contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana, que iniciará el jueves 23 de octubre en Santiago.

Para este encuentro, el DT enfrenta buenas y malas noticias. Por un lado, los azules celebran el regreso de Marcelo Díaz tras su desgarro. Por otro, lamentan las ausencias de Lucas Assadi por un cuadro viral, y Franco Calderón y Fabián Hormazábal por sanción.

Con eso en mente, además de la situación de Javier Altamirano (superó un golpe en el partido de la Roja), en la U hacen cambios a su formación tradicional. Esta es la probable alineación.

Formación de U. de Chile vs Palestino

Contra Palestino, U. de Chile formará este lunes 13 de octubre con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra.

El duelo entre azules y árabes se juega a las 16:00 horas en el Santa Laura. De ganar, el Romántico Viajero (39 puntos) alcanzaría a U. Católica (42) como escolta de Coquimbo Unido (56). Es importante mencionar que los azules además tienen un duelo pendiente contra Everton.