Leyenda de la U manda a buena parte a Gustavo Álvarez tras opción de Perú: “Que se vaya…”

Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha este lunes tras el largo receso, porque se mide ante Palestino en un partido clave por la Liga de Primera.

El duelo es fundamental para ambos equipos, debido a que ambos equipos tienen 39 puntos y son rivales directos en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores.

El partido se jugará con un fuerte rumor, ya que el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, suena fuerte como el futuro entrenador de la selección peruana de cara al proceso para el Mundial de 2030.

Víctor Hugo Castañeda no le ruega a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez tiene contrato con Azul Azul hasta diciembre de 2026, sin embargo, tiene una cláusula de salida de 1.2 millones de dólares si es que algún equipo decide llevárselo.

Perú tiene en la mira al argentino y aquello genera reacciones, porque los laicos están en medio de la competencia local y clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana, por lo que su potencial salida genera ruido.

Un ex entrenador de Universidad de Chile no se guardó nada cuando le preguntaron por la probable partida de Álvarez, ya que Víctor Hugo Castañeda dijo que si no quiere respetar su contrato, que parta nomás.

Gustavo Álvarez suena fuerte en Perú. Foto: Joel Alonzo/Photosport

“Él es muy estratégico en sus comentarios, siempre deja algo y hace rato viene pasando el mensaje de que podría irse. Pienso que los contratos son para respetarlos y si no se da, llegarán a un acuerdo. La U es un club demasiado grande y el que no quiera estar, que se vaya“, dijo Castañeda a El Mercurio.

El rumor es fuerte y a la U le quedan muchos partidos por delante en 2025, pero ya está instalada la opción de que Gustavo Álvarez se vaya del club a final de año.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Palestino por la Liga de Primera?

Universidad de Chile jugará ante Palestino este lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas, en el estadio Santa Laura.