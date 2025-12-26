Gustavo Álvarez ya no es el entrenador de U. de Chile. Esta semana, el club anunció su salida después de llegar a un acuerdo en donde terminó pagando mucho menos de lo que establecía su cláusula.

El técnico aún tenía un año más de contrato, así que con el término de la temporada se sentó a conversar con la dirigencia para pactar su despedida. Citando irregularidades legales, el DT terminó pagando solo 200 mil dólares de su cláusula de salida (1.2 millones de dólares).

“No nos merecíamos un final en tribunales, sabíamos que esa cláusula de extensión podía poner la cuestión en un tribunal, preferí evitarlo y terminar en buenos términos“, aseguró el técnico, sumando que no tiene ofertas ni acuerdos con ningún equipo para 2026.

El tema es que muchos no creen las declaraciones que dio el DT en TNT Sports. “Se le pasó la mano. ¿Creerá que la gente de la U es hue…, que es tonta? ¿Pensará eso?”, manifestó Pato Yáñez, con indignación, en Radio Agricultura.

“Lo que dice Gustavo Álvarez es una falta de respeto”

“Lo que dice es de un absurdo, de una falta de respeto tremenda, le faltó la mano, le quitó la mano al director deportivo y ahora se manda estas cagadas de declaraciones… A mí se me cayó“, manifestó también.

“¿Eres hue… o no eres hue…? Eso le dijo a toda la gente de la U. Chao no más, chao”, cerró Pato Yáñez.