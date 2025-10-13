Justo cuando todo el foco debería estar en dar el último paso en la Copa Sudamericana, la U de Chile se ve sacudida por un verdadero terremoto. Gustavo Álvarez puede estar viviendo el final de su etapa en el Romántico Viajero para irse al exterior.

Días atrás se conoció que el entrenador tendría un acuerdo para ir a dirigir a la selección de Perú, algo que tomó por sorpresa a los hinchas y la dirigencia del club. La situación ha generado alarma, pero en el Centro Deportivo Azul no pierden tiempo.

El elenco estudiantil no quiere tener problemas y, ante la inminente salida de su técnico, se mueven rápido para dar con su reemplazante. Y según revelaron en las últimas horas, el apuntado está ya en el país dirigiendo a otro elenco de la Liga de Primera.

Un viejo anhelo en la mira de la U si se va Gustavo Álvarez

La posible salida de Gustavo Álvarez de la U tiene muy preocupados a los hinchas. El técnico que le devolvió la identidad al Romántico Viajero puede estar viviendo sus últimos días y en el CDA no quieren dejar pasar el tiempo para dar con un reemplazante.

Francisco Meneghini asoma como el reemplazante de Gustavo Álvarez en la U. Foto: Photosport.

Pese a que todavía tiene contrato y que lo de Perú no va más allá de rumores, lo cierto es que en el Bulla se ponen el parche antes de la herida. Según reveló Al Aire Libre, el reemplazante del DT está en el país dirigiendo a otro club.

Se trata de Francisco Meneghini, un viejo anhelo de la dirigencia y quien toma la delantera en la carrera para tomar el puesto de Gustavo Álvarez. Hoy al mando de O’Higgins, está instalado en el tercer lugar de la tabla de posiciones y con opciones de ir a la Copa Libertadores.

De hecho, Paqui ya fue parte del elenco estudiantil años atrás en el proceso de Sebastián Beccacece. En su carrera como DT ha logrado dirigir 197 partidos oficiales, con 71 triunfos, 64 empates y 62 derrotas.

Eso sí, todavía es prematuro para dar por definidas las cosas. De seguro la dirigencia del Bulla se sentará a conversar con su actual entrenador para conocer su postura y así definir los pasos a seguir para dar con un posible reemplazante.

Gustavo Álvarez deja temblando a la U de cara a la temporada 2026. El Romántico Viajero ruega para que su líder no se baje del barco y así poder seguir peleando todo el año que viene.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

En su paso por la U, Gustavo Álvarez ha logrado dirigir 83 partidos oficiales en total en dos temporadas. En ellos ha conseguido 48 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, con 163 goles a favor y 73 en contra. Ganó la Copa Chile y la Supercopa 2024.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras se define el futuro de Gustavo Álvarez, la U se enfoca en seguir peleando para escalar en la tabla de la Liga de Primera. El Bulla vuelve a la cancha este lunes 13 de octubre desde las 16:00 horas cuando reciban a Palestino.

