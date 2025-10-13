Universidad de Chile y Palestino se medirán este lunes por la fecha 24 del Campeonato Nacional, en un partido que será decisivo en la pelea por conseguir un cupo en la Copa Libertadores.

La U vive un buen momento internacional tras avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque en el torneo local acumula tres encuentros sin ganar. Por su parte, Palestino llega con dos derrotas seguidas y buscará sumar nuevamente para mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Palestino y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Palestino, juegan este lunes 13 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

