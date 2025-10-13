La situación de Gustavo Álvarez ha generado alarma en la U de Chile. Justo cuando todos esperan que el foco esté en el tremendo cierre de temporada, el Bulla sufre un terremoto con el futuro de su entrenador.

El técnico ha sonado con fuerza e incluso se conoció este fin de semana que tiene un pre acuerdo para llegar a la selección de Perú. Un escenario que no ayuda en nada al momento del Romántico Viajero y por el que, al parecer, le golpean la mesa desde la hinchada.

Este lunes 13 de octubre desde las 16:00 horas el Bulla enfrenta a Palestino en el regreso de la Liga de Primera en el Estadio Santa Laura. Y en la catedral, los fanáticos instalaron un lienzo que parece ir dedicado al estratega.

Hinchas de la U y un lienzo… ¿Para Gustavo Álvarez?

En medio de los rumores de salida de Gustavo Álvarez, los hinchas de la U dejan en claro su postura. Este lunes previo al duelo con Palestino se instaló un lienzo que, para muchos en redes sociales, es un claro dardo contra el DT.

Este es el lienzo que instalaron los hinchas de la U en medio de los rumores de salida de Gustavo Álvarez. Foto: RedGol

En toda la vitrina del sector Andes del Estadio Santa Laura, un grupo de seguidores dejó una potente frase. “Primero la U, segundo la U y tercero la U porque la U es más que una vida“, dice.

Publicidad

Publicidad

Si bien este lienzo no es nuevo, llama la atención que reaparezca justo cuando se especula con la continuidad de Gustavo Álvarez. Un gesto con el que le rayan la cancha y para que tome una postura sobre su continuidad.

ver también ¡Dirige en Chile! Revelan al principal candidato para la banca de la U si se va Gustavo Álvarez

A lo largo de la temporada, donde su nombre también ha aparecido en la selección chilena, el DT ha jugado al misterio. Su respuesta ha sido siempre analizar todo a fin de año, por lo que sorprende que ya se dé por listo su arribo a Perú.

Quedará esperar para ver si es que esto mantiene al entrenador enfocado en lo que será el cierre de temporada. El Bulla se juega el paso a la final de Copa Sudamericana y el seguir peleando el título de la Liga de Primera, por lo que es vital seguir ganando sin ruido externo.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez tienen a la U y sus hinchas muy atentos a lo que será su futuro. El DT sufrió un quiebre con la dirigencia que parece total y para el que ya no hay vuelta atrás.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Previo al duelo con Palestino, Gustavo Álvarez ha logrado dirigir 83 partidos oficiales en total en dos temporadas con la U. En ellos ha conseguido 48 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, con 163 goles a favor y 73 en contra. Ganó la Copa Chile y la Supercopa 2024.

ver también ¿Qué pasó? Los detalles de la enfermedad que deja a la U sin Lucas Assadi ante Palestino

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Tras el partido con Palestino, la U y Gustavo Álvarez pondrán la mira en lo que será la semifinal de la Copa Sudamericana. El Bulla recibe a Lanús en la ida el próximo jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.

Publicidad