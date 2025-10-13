Después de algunos días de pausa, la U de Chile vuelve a la cancha para disputar un partido clave en la Liga de Primera. El Romántico Viajero choca con Palestino en plena pelea en la parte alta y lo hace con una importante baja: Lucas Assadi.

El 10 estaba en la selección chilena cuando se informó de su liberación debido a un cuadro febril. La figura del Bulla tuvo unos días de descanso obligado y el fin de semana reapareció en el Centro Deportivo Azul para ponerse a las órdenes de Gustavo Álvarez.

Sin embargo y pese a los esfuerzos, la estrella del elenco estudiantil no logró recuperarse a tiempo. Las dudas quedaron instaladas entre los hinchas y en la previa del cruce con los Árabes se conocieron los motivos con lujo de detalles.

La U opta por no arriesgar a Lucas Assadi

La baja obligada de Lucas Assadi para el duelo entre la U y Palestino sacude los planes de Gustavo Álvarez. El técnico no podrá contar con el 10 y los hinchas quedaron preocupados por su situación, considerando que en unos días más deben jugar las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

La U no podrá contar con Lucas Assadi esta tarde. Foto: Photosport.

El periodista Felipe Labbé calmó los ánimos y detalló los motivos que dejaron al margen a la figura azul. “Lo liberan el miércoles y le da 48 horas de reposo deportivo. De hecho, no se presentó en el CDA ni el jueves ni el viernes. Se cumplieron las 48 horas”, comenzó señalando en Sportscenter de ESPN.

Lucas Assadi se sumó a las prácticas, aunque apartado del plantel. “Vuelve el sábado, hace un trabajo muy menor, casi kinesiológico con poco movimiento. Después vuelve a su casa y se reactiva este cuadro febril“.

“Le avisó al cuerpo médico y técnico para decir que sentía que no estaría en el mejor momento. Ahí se toma la decisión de que, si no está al 100%, mejor no arriesgarlo“, añadió.

El periodista también descartó que esto se haya generado por acelerar su vuelta. “Se especuló que había sido una negligencia de la U por apurarlo, pero la información que tenemos es que se le dio el descanso por el diagnóstico de la selección“.

“Nos decían que era difícil apurar un cuadro febril. Si bien podría sentirse mejor el sábado, podrían haber situaciones que hagan que le suba la fiebre y no tenía que ver con entrenamientos“, sentenció.

La U no podrá contar con Lucas Assadi para el choque con Palestino, pero espera recuperarlo para la Copa Sudamericana ante Lanús. El 10 será una baja sensible para un Romántico Viajero que necesita sumar de a tres si no quiere arriesgar quedar fuera de la parte alta.

¿Cuáles son los números de Lucas Assadi esta temporada?

Previo al partido con Palestino, Lucas Assadi ha logrado jugar 28 partidos oficiales en total con la U esta temporada 2025. En ellos ha aportado con 11 goles y 6 asistencias en los 1.615 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Sin Lucas Assadi, la U tendrá que ir a buscar tres puntos de oro en la Liga de Primera ante Palestino. El Bulla recibe a los Árabes este lunes 13 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.